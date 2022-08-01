Президент Болгарии распустил парламент

Выборы нового Народного собрание запланированы на 2 октября. До этого времени возглавлять временное правительство будет Галаб Донев, который, как считают иностранные СМИ, будет лоббировать в Болгарии политику России.

Президент Болгарии Румен Радев 1 августа распустил парламент и назначил техническое правительство. Об этом сообщает Reuters.

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Известно, что президент страны подписал указ, которым распускает 47-е Народное собрание со 2 августа и назначает проведение выборов в Народное собрание на 2 октября 2022 года.

Руководителем временного правительства стал экс-министр труда Галаб Донев.

По информации Reuters, 50-летний Донев на этом посту должен будет разобраться с несколькими актуальными проблемами, с которыми столкнулась Болгария в последнее время. Среди них — резкий рост цен на энергоносители и продукты питания.

Это может включать попытки возобновить импорт российского газа, а также наладить дипломатические отношения с Москвой. Взаимоотношения с Россией у Болгарии вошли в стадию "холодной войны" после того. как руководитель отправленного в отставку правительства Кирилл Петков выслал 70 российских дипломатических сотрудников из-за подозрений в шпионаже и отказался платить за российский газ в рублях.

Напомним, в конце июня появилась информация о том, что РФ может разорвать отношения с Болгарией после высылки 70 дипломатов. По словам российского посла Элеоноры Митрофановой, дальнейшие шаги могут быть кардинальными.

Фокус также писал о том, что в конце апреля российский газовый монополист "Газпром" остановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Такие действия россияне объяснили несогласием болгарской компании Bulgargaz и польской PGNiG платить за газ в рублях. На фоне этих новостей цена на газ в Европе на бирже во время открытия выросла на 16%, превысив $1300 за тысячу кубометров, затем снизилась до $1250.