Президент Болгарії розпустив парламент

Вибори нових Народних зборів заплановані на 2 жовтня. До цього часу очолюватиме тимчасовий уряд Галаб Донєв, який, як вважають іноземні ЗМІ, лобіюватиме в Болгарії політику Росії.

Президент Болгарії Румен Радев 1 серпня розпустив парламент та призначив технічний уряд. Про це повідомляє Reuters.

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Відомо, що президент країни підписав указ, яким розпускає 47 Народні збори з 2 серпня і призначає проведення виборів до Народних зборів на 2 жовтня 2022 року.

Керівником тимчасового уряду став ексміністр праці Галаб Донєв.

За інформацією Reuters, 50-річний Донєв на цій посаді має розібратися з кількома актуальними проблемами, з якими зіткнулася Болгарія останнім часом. Серед них різке зростання цін на енергоносії та продукти харчування.

Це може містити спроби відновити імпорт російського газу, а також налагодити дипломатичні відносини з Москвою. Взаємини з Росією у Болгарії увійшли до стадії "холодної війни" після того, як керівник відправленого у відставку уряду Кирило Петков вислав 70 російських дипломатичних співробітників через підозри у шпигунстві і відмовився платити за російський газ у рублях.

Нагадаємо, наприкінці червня з'явилася інформація про те, що РФ може розірвати відносини із Болгарією після висилки 70 дипломатів. За словами російського посла Елеонори Митрофанової, подальші кроки можуть бути кардинальними.

Фокус також писав про те, що наприкінці квітня російський газовий монополіст "Газпром" зупинив постачання газу до Польщі та Болгарії. Такі дії росіяни пояснили незгодою болгарської компанії Bulgargaz та польської PGNiG платити за газ у рублях. На тлі цих новин ціна на газ у Європі на біржі під час відкриття зросла на 16%, перевищивши $1300 за тисячу кубометрів, потім знизилася до $1250.