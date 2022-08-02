Истребители ВВС Тайваня начали эскортировать самолет с Пелоси, – СМИ

Китай закрыл для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива.

Истребители ВВС Тайваня взяли на сопровождение спецборт правительства США, на котором предположительно находится спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на местные СМИ.

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Местное издание Liberty Times передает, что жители районов, расположенных недалеко от аэропорту Суншань действительно слышали взлет истребителей. Предположительно, самолеты должны усилить воздушную безопасность рейса Пелоси. Однако журналисты не смогли подтвердить эту информацию в ВВС Тайваня.

В то же время, Китай закрыл для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива. А по центральному телевидению КНР сообщили, что в Тайваньский пролив направлены китайские истребители Су-35.

Как уточняется, борт, на котором может находиться Пелоси, уже начал снижаться для посадки на остров.

Напомним, в Китае визит американской конгрессвумен на Тайвань в МИД Китая назвали таким, который создает угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе и пообещали серьезные последствия. МИД Китая снова предупредил США о последствиях визита конгрессвумен Нэнси Пэлоси на Тайвань.

Ранее сообщалось, что политик проведет в Тайване с официальным визитом одни сутки, и уже завтра к 17:00 по местному времени (12:00 по Киеву — ред.) должна покинуть остров.