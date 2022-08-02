Винищувачі ВПС Тайваню почали ескортувати літак із Пелосі, – ЗМІ

Китай закрив для цивільних літаків зону Тайванської протоки.

Винищувачі ВПС Тайваню взяли на супровід спецборт уряду США, на якому, ймовірно, знаходиться спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Про це повідомляє російське видання "Известия" з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Місцеве видання Liberty Times передає, що жителі районів, розташованих неподалік аеропорту Суншань, дійсно чули зліт винищувачів. Імовірно, літаки мають посилити повітряну безпеку рейсу Пелосі. Проте журналісти не змогли підтвердити цю інформацію у ВПС Тайваню.

У той же час, Китай закрив для цивільних літаків зону Тайванської протоки. А по центральному телебаченню КНР повідомили, що до Тайванської протоки направлені китайські винищувачі Су-35.

Як уточнюється, борт, на якому може бути Пелосі, вже почав знижуватися для посадки на острів.

Нагадаємо, у Китаї візит американської конгресумен на Тайвань в МЗС Китаю назвали таким, який створює загрозу миру та стабільності в Тайванській протоці та пообіцяли серйозні наслідки. МЗС Китаю знову попередило США про наслідки візиту конгресвумен Ненсі Пелосі на Тайвань.

Раніше повідомлялося, що політикиня проведе в Тайвані з офіційним візитом одну добу, і вже завтра о 17:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом — ред.) має покинути острів.