"Нецивилизованная кампания США": СМИ пишут, что Си Цзиньпин осудил визит Пелоси на Тайвань

В распространенном сообщении говорится, что руководитель Компартии будет следить за ситуацией, чтобы не упустить ни одной новой провокации Вашингтона.

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов. Об этом пишет издание Republic World со ссылкой на заявление председателя Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина.

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Визит Пелоси на Тайвань — реакция Си Цзиньпина по версии СМИ

По его словам, власти Поднебесной будут пристально следить за ситуацией с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, чтобы не упустить ни одной провокации со стороны Соединенных Штатов.

Визит топ-соратницы президента США Джо Байдена на остров Цзиньпин назвал демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов, которая "свидетельствует о победе Коммунистической партии КНР".

Стоит отметить, что аналогичное сообщение с заявлением Си Цзиньпина было опубликовано в Twitter-аккаунте пропагандистского телеканала Russia Today. Однако, на самом сайте подобной новости, в которой бы цитировались слова лидера Компартии Китая, нет.

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Визит Пелоси на Тайвань — официальная реакция МИД КНР

Прибытие Нэнси Пелоси на Тайвань также раскритиковали в Министерстве иностранных дел Поднебесной, назвав его "нарушением принципа одного Китая". В заявлении дипломатического ведомства сказано, что визит спикера нижней палаты Конгресса на остров оказывает серьезное влияние на политическую основу китайско-американских отношений, а также посягает на территориальную целостность КНР.

"В мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. США пытаются использовать Тайвань для сдерживания Китая. Они постоянно искажают принцип одного Китая, активизирует свои официальные обмены с Тайванем и поощряют сепаратистскую деятельность, направленную на "независимость Тайваня". Эти движения, как игра с огнем, чрезвычайно опасны. Те, кто играет с огнем, погибнут от него", — говорится в заявлении МИД Китая.

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Помимо этого, главное дипведомство вызвало посла США в Поднебесной Николаса Бернса для дачи объяснений о визите Нэнси Пелоси на Тайвань. Замминистра иностранных дел КНР Се Фэн заявил, что соратница Джо Байдена, прибыв на остров, подвергла весь мир опасности.

По словам дипломата, США должны взять на себя ответственность за визит Пелоси на Тайвань и сепаратистские игры вокруг региона.

"США обязаны заплатить за свои ошибки. Китай примет необходимые меры для решительного противодействия, и мы будем делать то, что говорим. Любой, кто попытается манипулировать тайваньским вопросом, чтобы получить политический капитал, ничего не получит и вместо того, чтобы попытаться состряпать политическое наследие, в конечном итоге будет прибит к позорному столбу в истории", — цитируют китайские СМИ Се Фэна.

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Напомним, 2 августа спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси осуществила исторический визит на Тайвань на фоне военных угроз Китая. Самолет соратницы президента Джо Байдена приземлился в аэропорту Тайбэя, а борт SPAR19 сопровождали истребители тайваньских ВВС.

Нэнси Пелоси рассказала, что прибыла на остров для поддержки независимости и суверенитета Тайваня. МИД КНР осудило визит спикера Палаты представителей США в регион, назвав его политической провокацией.