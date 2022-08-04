В Турцию вернулись российские "фарцовщики" и клетчатые сумки после ухода брендов из РФ, — СМИ

Российский потребитель не может приобрести некоторые товары напрямую в магазинах, поэтому перекупщики везут их из близлежащих стран. Турция — главный из таких "импортеров" для РФ.

Челночный или чемоданный туризм, с которого в 90-х началось знакомство многих жителей России с Турцией, возрождается вновь. Об этом сообщает турецкий портал Turizmgazetesi.

После вторжения российских войск в Украину, последовавших санкций и ухода большинства европейских брендов, многие товары оказались недоступными на российском рынке. Потребитель лишился возможности приобрести западные товары напрямую в магазине, поэтому, по данным журналистов, жители РФ вынуждены довольствоваться продукцией, завезенной из близлежащих стран предприимчивыми соотечественниками. Турция — главный из подобных "импортеров" для РФ.

По данным турецкой прессы, россияне закупаются по преимуществу товарами ушедших из России западных брендов одежды, таких как Zara, Bershka, Uniqlo, Dior и пр. В РФ все это могут продавать с 30-процентной накруткой.

Челночный бизнес

[ + – ] Челноки на рынке в РФ.

В начале 90-х челночный бизнес зародился на стамбульском оптовом рынке Лалели, впоследствии чемоданная торговля прекратилась, но теперь из-за введенных санкционных ограничений вновь возрождается.

Напомним, что в РФ катастрофически снизились показатели импорта. По данным Bloomberg, вдвое сократились даже поставки из Китая, главного союзника Кремля.

Ранее Фокус сообщал, что в России появятся аналоги советской "Березки". Покупать в магазинах беспошлинной торговли смогут только дипломаты, сотрудники международных компаний и их родственники.