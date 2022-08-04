До Туреччини повернулися російські "фарцівники" і картаті сумки після відходу брендів із РФ, — ЗМІ

Російський споживач не може придбати деякі товари безпосередньо в магазинах, тому перекупники везуть їх із сусідніх країн. Туреччина — головний із таких "імпортерів" для РФ.

Човниковий чи валізний туризм, з якого в 90-х почалося знайомство багатьох жителів Росії з Туреччиною, відроджується знову. Про це повідомляє турецький портал Turizmgazetesi.

Після вторгнення російських військ в Україну, що послідували санкції та відходу більшості європейських брендів, багато товарів виявилися недоступними на російському ринку. Споживач втратив можливість придбати західні товари безпосередньо в магазині, тому, за даними журналістів, жителі РФ змушені задовольнятися продукцією, завезеною з сусідніх країн підприємливими співвітчизниками. Туреччина — головний із подібних "імпортерів" для РФ.

За даними турецької преси, росіяни закуповуються переважно товарами західних брендів одягу, що пішли з Росії, таких як Zara, Bershka, Uniqlo, Dior та ін. У РФ все це можуть продавати з 30-відсотковою накруткою.

Човниковий бізнес

[ + – ] Човники на ринку в РФ.

На початку 90-х човниковий бізнес зародився на стамбульському оптовому ринку Лалелі, згодом валізна торгівля припинилася, але тепер через введені санкційні обмеження знову відроджується.

Нагадаємо, що в РФ катастрофічно знизилися показники імпорту. За даними Bloomberg, удвічі скоротилися навіть постачання з Китаю, головного союзника Кремля.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії з'являться аналоги радянської "Берізки". Купувати в магазинах безмитної торгівлі зможуть лише дипломати, співробітники міжнародних компаній та їхні родичі.