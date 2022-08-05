Производитель Snickers попал в скандал из-за рекламы с упоминанием Тайваня (видео)

Mars Wrigley выпустила рекламу шоколадного батончика, в котором Тайвань был назван отдельной страной. Это вызвало волну критики со стороны китайских пользователей сети.

Шоколадный батончик Snickers оказался в центре скандала из-за рекламы, в котором Тайвань был назван отдельной страной. После волны критики со стороны китайских пользователей сети производителю пришлось принести извинения за ролик. Об этом в пятницу, 5 августа, пишет агентство Reuters.

Американская компания Mars Wrigley извинился за запуск акционного продукта, специальной версии батончика Snickers для рынков трех стран — Южной Кореи, Малайзии и Тайваня. В рекламном ролике указано, что Тайвань является страной — это не понравилось китайским пользователям Сети, так как КНР считает остров своей территорией.

По данным журналистов, видео и фотографии с мероприятия, посвященного запуску нового продукта Snickers сегодня стали вирусными в китайской социальной сети Weibo. Агентство указало, что Mars Wrigley в своем аккаунте Snickers China в Weibo опубликовала извинения и сообщила, что соответствующий контент был изменен.

Судя по публикациям в Twitter, речь идет о лимитированной версии батончика Snickers, которая стала творческой коллаборацией со всемирно популярной южнокорейской K-Pop группой BTS — на обертках сладостей вместо привычного названия бренда размещены названия главных хитов коллектива. В ролике отмечено, что посмотреть презентацию продукта смогут пользователи "только из таких стран", после чего можно увидеть флаги Тайваня, Малайзии и Южной Кореи.

Напомним, исполнился почти год с момента последнего крупного скандала при участии Snickers. В прошлом августе компания запустила рекламный ролик, в которой популярный испанский блогер Алесси Гибаджа превращается в бородатого мужчину, откусив мороженное от этого производителя. 20-секундное видео раскритиковали за гомофобию, после чего оно было удалено.

Также мы писали о том, как в Испании правительство запустило социальную рекламу, цель которой показать, что любое тело прекрасно и его не стоит стесняться. Тем не менее, в рекламе использовали изображения женщин без их согласия, что спровоцировало скандал.