В Испании разразился скандал из-за бодипозитивной рекламы для женщин
В кампании использовали изображения реальных людей без их согласия.
Недавно правительство Испании запустило социальную рекламу, которая должна была показать, что любое женское тело прекрасно. Однако все закончилось скандалом. Как оказалось, в рекламе использовали изображения женщин без их согласия. Об этом пишет The Guardian.
На днях британка по имени Джульет Фитцпатрик, которая пережила рак, пожаловалась на то, что ее фотографию без разрешения использовали в испанской бодипозитивной рекламе. Она стала третьей "моделью", с которой произошла подобная история. Представители Института женщин, входящий в состав министерства по вопросам равноправия Испании, разослали по электронной почте "искренние извинения" всем женщинам, чьи изображения попали в рекламу.
В электронном письме, которое получили пострадавшие, сообщалось, что Институт женщин не знал о том, что в рекламе использовали изображения реальных людей.
"Приносим искренние извинения за любой ущерб, который мог быть вам причинен. Цель нашей кампании — признать разнообразие тел во всех его измерениях, и мы будем рады сотрудничать с вами в любых связанных с этим акциях" — написали в письме. По информации Института женщин, художник должен был создать иллюстрации без использования реальных моделей.
Как пишет The Guardian, Фитцпатрик, чью фотографию поместили на рекламный плакат, перенесла две мастэктомии. Одна операция прошла в марте 2017 года, другая — в ноябре 2018 года. С тех пор британка ведет просветительскую кампанию в соцсетях, чтобы женщины, которым удалили грудь, стали заметными.
В интервью изданию Фитцпатрик отметила, что "лицо (на плакате) напоминает меня, но это не мое тело. У меня нет груди, а у этой есть одна грудь. Мысль о том, что мое лицо находится на теле женщины с одной грудью, очень расстраивает".
Институт также извинился перед двумя другими британками — Сиан Грин-Лорд, которая появилась на плакате с отредактированным протезом ноги, а также Ниоме Николас-Уильямс, чье изображение также использовали без ее ведома.
Фитцпатрик добавила, что рассмотрит возможность позировать для подобного плаката.
"Это неплохая идея. Противоречие определенно подчеркнуло необходимость разнообразия тела и позитивного отношения к телу" — отметила женщина.
Напомним, на прошлой недели Министерство по вопросам равноправия Испании и Женский институт запустили бодипозитивную рекламу, которая должна была показать, какими разными могут быть женские тела.
"Лето и наше тоже", — гласил слоган с изображением пяти женщин разной внешности. Однако идея провалилась из-за грандиозного скандала.
Фокус ранее писал о том, что 53-летняя Дженнифер Лопес снялась обнаженной в рекламе крема для ягодиц.