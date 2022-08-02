В Испании разразился скандал из-за бодипозитивной рекламы для женщин

В кампании использовали изображения реальных людей без их согласия.

Недавно правительство Испании запустило социальную рекламу, которая должна была показать, что любое женское тело прекрасно. Однако все закончилось скандалом. Как оказалось, в рекламе использовали изображения женщин без их согласия. Об этом пишет The Guardian.

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На днях британка по имени Джульет Фитцпатрик, которая пережила рак, пожаловалась на то, что ее фотографию без разрешения использовали в испанской бодипозитивной рекламе. Она стала третьей "моделью", с которой произошла подобная история. Представители Института женщин, входящий в состав министерства по вопросам равноправия Испании, разослали по электронной почте "искренние извинения" всем женщинам, чьи изображения попали в рекламу.

В электронном письме, которое получили пострадавшие, сообщалось, что Институт женщин не знал о том, что в рекламе использовали изображения реальных людей.

"Приносим искренние извинения за любой ущерб, который мог быть вам причинен. Цель нашей кампании — признать разнообразие тел во всех его измерениях, и мы будем рады сотрудничать с вами в любых связанных с этим акциях" — написали в письме. По информации Института женщин, художник должен был создать иллюстрации без использования реальных моделей.

[ + – ] Фото: Spanish Equality Ministry Бодипозитивная реклама от правительства Испании

Как пишет The Guardian, Фитцпатрик, чью фотографию поместили на рекламный плакат, перенесла две мастэктомии. Одна операция прошла в марте 2017 года, другая — в ноябре 2018 года. С тех пор британка ведет просветительскую кампанию в соцсетях, чтобы женщины, которым удалили грудь, стали заметными.

В интервью изданию Фитцпатрик отметила, что "лицо (на плакате) напоминает меня, но это не мое тело. У меня нет груди, а у этой есть одна грудь. Мысль о том, что мое лицо находится на теле женщины с одной грудью, очень расстраивает".

Институт также извинился перед двумя другими британками — Сиан Грин-Лорд, которая появилась на плакате с отредактированным протезом ноги, а также Ниоме Николас-Уильямс, чье изображение также использовали без ее ведома.

Фитцпатрик добавила, что рассмотрит возможность позировать для подобного плаката.

"Это неплохая идея. Противоречие определенно подчеркнуло необходимость разнообразия тела и позитивного отношения к телу" — отметила женщина.

Напомним, на прошлой недели Министерство по вопросам равноправия Испании и Женский институт запустили бодипозитивную рекламу, которая должна была показать, какими разными могут быть женские тела.

"Лето и наше тоже", — гласил слоган с изображением пяти женщин разной внешности. Однако идея провалилась из-за грандиозного скандала.

Фокус ранее писал о том, что 53-летняя Дженнифер Лопес снялась обнаженной в рекламе крема для ягодиц.