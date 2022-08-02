В Іспанії вибухнув скандал через бодіпозитивну рекламу для жінок

У кампанії використовували зображення реальних людей без їхньої згоди.

Нещодавно уряд Іспанії запустив соціальну рекламу, яка мала показати, що будь-яке жіноче тіло прекрасне. Проте все скінчилося скандалом. Як виявилося, у рекламі використовували зображення жінок без їхньої згоди. Про це пише The Guardian.

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Днями британка на ім'я Джульєт Фітцпатрік, яка пережила рак, поскаржилася на те, що її фотографію без дозволу використовували в іспанській бодіпозитивній рекламі. Вона стала третьою "моделлю", з якою сталася подібна історія. Представники Інституту жінок, що входить до складу міністерства з питань рівноправності Іспанії, розіслали електронною поштою "щирі вибачення" всім жінкам, чиї зображення потрапили в рекламу.

В електронному листі, який отримали постраждалі, повідомлялося, що Інститут жінок не знав, що в рекламі використовували зображення реальних людей.

"Приносимо щирі вибачення за будь-яку шкоду, яка могла бути вам заподіяна. Мета нашої кампанії — визнати різноманітність тіл у всіх його вимірах, і ми будемо раді співпрацювати з вами в будь-яких акціях, що пов'язані з цим", — написали в листі. За інформацією Інституту жінок, художник мав створити ілюстрації без використання реальних моделей.

[ + – ] Фото: Spanish Equality Ministry. Бодіпозитивна реклама від уряду Іспанії

Як пише The Guardian, Фітцпатрік, чию фотографію помістили на рекламний плакат, перенесла дві мастектомії. Одна операція відбулася в березні 2017 року, інша — в листопаді 2018 року. З того часу британка веде просвітницьку кампанію в соцмережах, щоб жінки, яким видалили груди, стали помітними.

В інтерв'ю виданню Фітцпатрік зазначила, що "обличчя (на плакаті) нагадує мене, але це не моє тіло. У мене немає грудей, а в цієї є одна грудь. Думка про те, що моє обличчя перебуває на тілі жінки з однією груддю, дуже засмучує".

Інститут також вибачився перед двома іншими британками — Сіан Грін-Лорд, яка з'явилася на плакаті з відредагованим протезом ноги, а також Ніоме Ніколас-Вільямс, чиє зображення також використовували без її відома.

Фітцпатрік додала, що розгляне можливість позувати для такого плаката.

"Це непогана ідея. Суперечність виразно наголосила на необхідності різноманітності тіла та позитивного ставлення до тіла", — зазначила жінка.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство з питань рівноправності Іспанії та Жіночий інститут запустили бодіпозитивну рекламу, яка мала показати, якими різними можуть бути жіночі тіла.

"Літо і наше теж", — говорив слоган із зображенням п'яти жінок різної зовнішності. Проте ідея провалилася через грандіозний скандал.

Фокус раніше писав про те, що 53-річна Дженніфер Лопес знялася оголеною в рекламі крему для сідниць.