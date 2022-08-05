Виробник Snickers потрапив у скандал через рекламу зі згадкою Тайваню (відео)

Mars Wrigley випустила рекламу шоколадного батончика, де Тайвань був названий окремою країною. Це викликало хвилю критики з боку китайських користувачів мережі.

Шоколадний батончик Snickers опинився в центрі скандалу через рекламу, де Тайвань був названий окремою країною. Після хвилі критики з боку китайських користувачів мережі-виробнику довелося вибачитися за ролик. Про це в п'ятницю, 5 серпня, пише агентство Reuters.

Американська компанія Mars Wrigley вибачилася за запуск акційного продукту, спеціальної версії батончика Snickers для ринків трьох країн — Південної Кореї, Малайзії і Тайваню. У рекламному ролику зазначено, що Тайвань є країною — це не сподобалося китайським користувачам мережі, оскільки КНР вважає острів своєю територією.

За даними журналістів, відео та фотографії із заходу, присвяченого запуску нового продукту Snickers, сьогодні стали вірусними в китайській соціальній мережі Weibo. Агентство зазначило, що Mars Wrigley у своєму акаунті Snickers China у Weibo опублікувала вибачення та повідомила, що відповідний контент змінили.

Судячи з публікацій у Twitter, ідеться про лімітовану версію батончика Snickers, яка стала творчою колаборацією зі всесвітньо популярним південнокорейським K-Pop гуртом BTS — на обгортках солодощів замість звичної назви бренду розміщено назви головних хітів колективу. У ролику зазначено, що подивитись презентацію продукту зможуть користувачі "тільки з таких країн", після чого можна побачити прапори Тайваню, Малайзії та Південної Кореї.

Нагадаємо, що виповнився майже рік із моменту останнього великого скандалу за участю Snickers. Минулого серпня компанія запустила рекламний ролик, у якому популярний іспанський блогер Алессі Гібаджа перетворюється на бородатого чоловіка, відкусивши морозиво від цього виробника. 20-секундне відео розкритикували за гомофобію, після чого його видалили.

Також ми писали про те, як в Іспанії уряд запустив соціальну рекламу, мета якої показати, що будь-яке тіло прекрасне та його не варто соромитися. Тим не менш, у рекламі використовували зображення жінок без їхньої згоди, що спровокувало скандал.