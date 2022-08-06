Мощная молния ударила рядом с Белым домом и унесла жизни трех человек (видео)

Двое погибших оказались парой пожилых супругов, которые приехали в Вашингтон отметить 56-ю годовщину свадьбы.

4 августа молния ударила в дерево напротив Белого дома в столице США, Вашингтоне. Как сообщает издание The New York Post, в результате три человека погибли и еще один ранен.

Трагический случай произошел около 19 часов вечера в парке Лафайет, который примыкает к комплексу Белого дома. Согласно информации от местного управления полиции, первыми жертвами молнии стали супруги Джеймс Мюллер (76 лет) и Донна Мюллер (75) из Джейнсвилля, штат Висконсин, которые скончались на месте.

В пятницу, 5 августа, стало известно о смерти 29-летнего мужчины, еще одна женщина находится в больнице в критическом состоянии — их личности не разглашаются.

Сотрудники Секретной службы и местной полиции стали свидетелями удара молнии и бросились к месту происшествия, чтобы оказать первую помощь пострадавшим. Как сообщил представитель пожарной охраны Вито Маджоло, они вызвали "скорую помощь", которая вскоре приехала и увезла всех пострадавших в больницу с критическими травмами, опасными для жизни.

"Мы опечалены трагической гибелью людей после удара молнии в парке Лафайет. Наши сердца с семьями, которые потеряли близких, и мы молимся за тех, кто все еще борется за свою жизнь", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как рассказала племянница Мишель Макнетт, супруги Мюллери приехала в Вашингтон, чтобы отправздновать 56-ю годовщину свадьбы, почему они выбрали именно это место, неизвестно. У пары остались пятеро детей, 10 внуков и четверо правнуков. Донна работала учительницей, а после выхода на пенсию устроилась в мебельный магазин. Ее муж тоже на пенсии, а реньше руководил собственным предприятием по производству гипсокартона.

"Они были очень любящей парой", — расскакзала Мишель Макнетт журналистам. — "Они были очень семейными. Я думаю, что все сейчас просто в шоке и требуют конфиденциальности. Оба были верующими и готовы были отдать собственную рубашку, чтобы кому-нибудь помочь".

Ранее метеорологи зафиксировали в США самую длинную молнию в истории — 768 км. Она существовала 17 секунд и за это время успела пересечь три штата: Миссисипи, Луизиана и Техас.

Писали также, что ученые объяснили феномен красных молний, которые называют спрайтами. Они возникают во время сильных гроз в верхних слоях и растягиваются на десятки километров в длину и ширину.