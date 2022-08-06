Потужна блискавка вдарила поряд з Білим домом і забрала життя трьох людей (відео)

Двоє загиблих виявилися літнім подружжям, яке приїхало до Вашингтона відзначити 56-ту річницю весілля.

4 серпня блискавка вдарила в дерево навпроти Білого дому у столиці США, Вашингтоні. Як повідомляє видання The New York Post, в результаті троє людей загинули і ще одна людина поранена.

Трагічний випадок стався близько 19 години вечора у парку Лафаєт, який примикає до комплексу Білого дому. Згідно з інформацією від місцевого управління поліції, першими жертвами блискавки стало подружжя, яке померло на місці — Джеймс Мюллер (76 років) і Донна Мюллер (75) з Джейнсвілля, штат Вісконсин.

У п'ятницю, 5 серпня, стало відомо про смерть 29-річного чоловіка, ще одна жінка перебуває у лікарні у критичному стані — їхні особи не розголошуються.

Співробітники Секретної служби та місцевої поліції стали свідками удару блискавки та кинулися до місця події, щоб надати першу допомогу постраждалим. Як повідомив представник пожежної охорони Віто Маджоло, вони викликали "швидку допомогу", яка незабаром приїхала і забрала всіх постраждалих до лікарні з критичними травмами, небезпечними для життя.

"Ми засмучені трагічною загибеллю людей після удару блискавки в парку Лафаєт. Наші серця із сім'ями, які втратили близьких, і ми молимося за тих, хто все ще бореться за своє життя", — прокоментував ситуацію прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Як розповіла племінниця Мішель Макнетт, подружжя Мюллерів приїхало до Вашингтона, щоб відсвяткувати 56-ту річницю весілля, чому вони обрали саме це місце, невідомо. У пари залишилися п'ятеро дітей, 10 онуків та четверо правнуків. Донна працювала вчителькою, а після виходу на пенсію влаштувалася у меблевий магазин. Її чоловік теж на пенсії, а раніше керував власним підприємством з виробництва гіпсокартону.

"Вони були дуже люблячою парою", — розповіла Мішель Макнетт журналістам. — "Вони були дуже сімейними. Я думаю, що всі зараз просто шоковані і вимагають конфіденційності. Обоє були віруючими і готові були віддати власну сорочку, щоб комусь допомогти".

Раніше метеорологи зафіксували у США найдовшу блискавку в історії — 768 км. Вона існувала 17 секунд і за цей час встигла перетнути три штати: Міссісіпі, Луїзіану і Техас.

Писали також, що вчені пояснили феномен червоних блискавок, які називають "спрайтами". Вони виникають під час сильних гроз у верхніх шарах та розтягуються на десятки кілометрів у довжину та ширину.