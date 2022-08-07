В Москве 13 рабочих провалились в канализацию, некоторых унесло водой в реку (видео)

Московские спасатели ищут троих человек, которые не смогли выбраться из Люблинского колодца. Уровень воды в канализации поднялся после ливня на юго-востоке столицы России.

В Москве рабочие застряли в люке при очистке коллектора. Об этом сообщила пресс-служба московкой прокуратуры.

По предварительной информации, рабочие чистили канализационный коллектор на улице Краснодарской в районе Люблино. Из-за подъема уровня воды 3 человека не смогли выбраться на поверхность.

"Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего", — отметили в ведомстве.

Пресс-служба МЧС по Москве рассказала РБК, что спасатели достали из Люблинского колодца 5 человек, работы по извлечению продолжаются.

Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что специалисты частной подрядной организации ООО "АкваТрейд" по договору проводили ремонтные работы в водосточном коллекторе.

Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Московские спасатели ищут еще 3 рабочих.

[ + – ] Спасатели продолжают поиски пропавших рабочих

Рабочие застряли в Люблинском колодце – некоторых унесло в сторону реки Москва

Telegram-канал Mash утверждает, что 3 рабочих, провалившихся в коллектор, унесло в сторону реки Москва. Спасатели продолжают их поиски – обследуют трубы в гидрокостюмах.

"Все случилось, когда бригада чистила водосток. Из-за дождя поднялся уровень воды и трое мужчин не смогли выбраться на поверхность. На поиски выслали катер, чтобы проверить реку", – отметили журналисты.

Движение транспорта по Краснодарской улице перекрыли в сторону центра города по Рязанскому проспекту, место падения огородили. Следственный комитет начал проверку после происшествия.

Напомним, что 25 июля Москву накрыл сильный ливень, улицы города превратились в реки. Водители залезали на крыши авто, поскольку вода затапливала колеса.

Фокус 6 июля писал о сильных осадках в Киеве, из-за мощных раскатов грома у автомобилей срабатывала сигнализация.