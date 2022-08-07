У Москві 13 робітників провалилися в каналізацію, деяких забрало водою в річку (відео)

Московські рятувальники шукають трьох людей, які не змогли вибратися з Люблінського колодязя. Рівень води в каналізації піднявся після зливи на південному сході столиці Росії.

У Москві робітники застрягли в люку під час очищення колектора. Про це повідомила пресслужба московської прокуратури.

За попередньою інформацією, робітники чистили каналізаційний колектор на вулиці Краснодарській у районі Любліно. Через підйом рівня води 3 людей не змогли вибратися на поверхню.

"Люблінська міжрайонна прокуратура контролює встановлення всіх обставин події", — зазначили у відомстві.

Пресслужба МНС у Москві розповіла РБК, що рятувальники дістали з Люблінського колодязя 5 людей, роботи з вилучення тривають.

Комплекс міського господарства Москви повідомив, що фахівці приватної підрядної організації ТОВ "АкваТрейд" за договором проводили ремонтні роботи у водостічному колекторі.

П'ятеро людей піднялися з колектора самостійно, ще п'ятьох підняли співробітники пожежно-рятувального гарнізону. Московські рятувальники шукають ще 3 робітників.

[ + – ] Рятувальники продовжують пошуки зниклих робітників

Робітники застрягли в Люблінському колодязі — декого віднесло в бік Москви-ріки

Telegram-канал Mash стверджує, що 3 робітників, які провалилися в колектор, віднесло в бік Москви-ріки. Рятувальники продовжують їх пошуки — обстежують труби в гідрокостюмах.

"Усе трапилося, коли бригада чистила водостік. Через дощ піднявся рівень води, і троє чоловіків не змогли вибратися на поверхню. На пошуки вислали катер, щоб перевірити річку", — зазначили журналісти.

Рух транспорту Краснодарською вулицею перекрили в бік центру міста по Рязанському проспекту, місце падіння огородили. Слідчий комітет розпочав перевірку після події.

Нагадаємо, що 25 липня Москву накрила сильна злива, вулиці міста перетворилися на річки. Водії залазили на покрівлі авто, оскільки вода затоплювала колеса.

Фокус 6 липня писав про сильні опади в Києві, через потужний гуркіт грому в автомобілів спрацьовувала сигналізація.