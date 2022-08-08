Белый медведь напал на туристический лагерь на Шпицбергене и ранил женщину (фото)

Полиция открыла огонь по животному, пытаясь его отпугнуть. Позже тяжело раненного медведя пришлось пристрелить.

На туристов в палаточном лагере в Ис-фьорде, расположенном на полярном норвежском архипелаге Шпицберген, напал белый медведь. В результате пострадала туристка из Франции, которая получила незначительные травмы руки, а животное пришлось пристрелить. Об инциденте сообщает британское издание The Guardian.

Нападение на кемпинг, что расположен в 800 км северу от материковой Норвегии, произошло около 08:30 утра. Об инциденте сразу же сообщили властям, после чего полиция немедленно вылетела на Шпицберген.

[ + – ] место расположения лагеря в Ис-фьорде

"Француженка получила ранения руки. Была произведена стрельба по белому медведю, который отпугнули", — сообщил суперинтендант Стейн Олав Бредли.

Пострадавшую 40-летнюю женщину сразу госпитализировали на вертолете. Ее здоровью ничего не угрожает, сообщили сотрудники больницы Лонгйира, поскольку она получила легкие травмы руки.

Однако медведю повезло гораздо меньше. После того, как силовики прилетели на место происшествия, они открыли огонь чтобы отпугнуть животное и тяжело его ранили. Начальник полиции позже сообщил, что медведя спустя некоторое время нашли и, оценив тяжесть его ранения, решили пристрелить.

[ + – ] вертолет поднимает медведя на тросе

"Белый медведь был так сильно ранен, что его пришлось убить, и его доставили в Лонгйир для дальнейшего обследования", — заявил Бредли.

Власти также сообщили, что инцидент шокировал туристов, и поэтому в лагерь направили специальную кризисную группу, которая будет следить за ситуацией.

Журналисты отметили, что Шпицберген усеян предупреждениями о белых медведях. Туристы, решившие переночевать под открытым небом, получают строгие предупреждения от властей о том, что они должны иметь при себе огнестрельное оружие чтобы защитить себя в случае необходимости.

Такие правила существуют в силу того, что с 1970-х годов по меньшей мере пять человек на Шпицбергене погибли в результате нападений белых медведей. Последний раз трагедия произошла в 2015 году, когда медведь вытащил из палатки чешского туриста, который отдыхал в лагере.

Ранее сообщалось, что из-за изменения климата белые медведи могут вымереть. Однако может возрасти популяция гибридного вида, в результате спаривания белых медведей с медведями гризли, которые проживают на Аляске.

На юго-востоке Гренландии ученые обнаружили новую субпопуляцию белых медведей в количестве примерно 300 особей. Животные живут на крутых склонах вокруг фьордов — в прибрежных бухтах, где ледники Гренландии встречаются с океаном.