Білий ведмідь напав на туристичний табір на Шпіцбергені та поранив жінку (фото)

Поліція відкрила вогонь по тварині, намагаючись її відлякати. Пізніше тяжко пораненого ведмедя довелося пристрелити.

На туристів у наметовому таборі в Іс-фіорді, розташованому на полярному норвезькому архіпелазі Шпіцберген, напав білий ведмідь. Внаслідок цього постраждала туристка з Франції, яка отримала незначні травми руки, а тварину довелося пристрелити. Про інцидент повідомляє британське видання The Guardian.

Напад на кемпінг, що розташований за 800 км на північ від материкової Норвегії, стався близько 08:30 ранку. Про інцидент одразу ж повідомили владу, після чого поліція негайно вилетіла на Шпіцберген.

[ + – ] місце розташування табору в Іс-фіорді

"Француженка отримала поранення руки. Після цього стріляли по білому ведмедеві, якого відлякали", — повідомив суперінтендант Стейн Олав Бредлі.

Постраждалу 40-річну жінку одразу госпіталізували на гелікоптері. Її здоров'ю нічого не загрожує, повідомили співробітники лікарні Лонґ'їра, оскільки вона отримала легкі травми руки.

Однак ведмедеві пощастило набагато менше. Після того, як силовики прилетіли на місце події, вони відкрили вогонь, щоб відлякати тварину і важко її поранили. Начальник поліції пізніше повідомив, що ведмедя згодом знайшли і, оцінивши тяжкість його поранення, вирішили пристрелити.

[ + – ] вертоліт піднімає ведмедя на тросі

"Білий ведмідь був так сильно поранений, що його довелося вбити, і його доставили до Лонґ'їра для подальшого обстеження", — заявив Бредлі.

Влада також повідомила, що інцидент шокував туристів, і тому в табір направили спеціальну кризову групу, яка стежитиме за ситуацією.

Журналісти зазначили, що Шпіцберген усіяний попередженнями про білих ведмедів. Туристи, які вирішили переночувати просто неба, отримують суворі попередження від влади про те, що вони повинні мати при собі вогнепальну зброю, щоб захистити себе в разі потреби.

Такі правила існують через те, що з 1970-х років щонайменше п'ятеро людей на Шпіцбергені загинули внаслідок нападів білих ведмедів. Востаннє трагедія сталася у 2015 році, коли ведмідь витяг з намету чеського туриста, який відпочивав у таборі.

Раніше повідомлялося, що через зміну клімату білі ведмеді можуть вимерти. Однак може зрости популяція гібридного виду, внаслідок парування білих ведмедів із ведмедями гризлі, які проживають на Алясці.

На південному сході Ґренландії вчені виявили нову субпопуляцію білих ведмедів у кількості приблизно 300 особин. Тварини мешкають на крутих схилах навколо фіордів — у прибережних бухтах, де льодовики Ґренландії зустрічаються з океаном.