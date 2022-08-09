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Мир

Дефицит медпрепаратов: в России становится невозможным лечение бесплодия

Прием у гинеколога, экстракорпоральное оплодотворение, лечение бесплодия,
Без гормональных препаратов невозможно лечение многих заболеваний, но Минздрав РФ не считает это проблемой

Медицинские чиновники предлагают врачам искать аналоги, но их в России не производят. Дефицитом стали "Прогинова", "Эстрожель", "Дивигель". Это ставит крест на ЭКО, говорят медики и пациентки.

Многие россиянки уже несколько месяцев жалуются на дефицит гинекологических препаратов, в том числе гормональных, теперь их не осталось даже на складах, сообщает издание Е1.ru.

По словам акушера-гинеколога Ксении Суховой, в аптеках невозможно найти гормональные препараты "Прогинова", "Эстрожель", "Дивигель". В Минздраве говорят, что это не жизненно важные лекарства, предлагая врачам выписывать пациенткам что-то другое.

"Но аналогов в нашей стране не существует, это ставит крест на ЭКО (экстракорпоральном оплодотворении) в стране и ведении беременности вообще", — утверждает Сухова.

Врач-гинеколог подчеркивает, что остатки медикаментов на складах закончились. В аптеках иногда появляется "Эстрожель", который мгновенно раскупают.

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Отсутствие препаратов "Прогинова", "Эстрожель", "Дивигель" ставит крест на ЭКО (экстракорпоральном оплодотворении) в России и ведении беременности вообще, говорят гинекологи
Фото: Pexels

В этих условиях "экошницы" вынуждены создавать специальные группы в соцсетях, где можно обмениваться медикаментами, так как без них не состоится перенос эмбрионов.

По словам Ксении Суховой, гормональные препараты назначают при бесплодии, планировании беременности, а также в период перименопаузы и после менопаузы.

"В программах ЭКО без гормонов обойтись невозможно, — сказала она. — На сегодняшний день перебои наблюдаются со всеми препаратами эстрогенов для самостоятельного приобретения".

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Россиянки создают специализированные чаты, чтобы обмениваться необходимыми лекарствами

Врач отмечает, что женщины, которые уже уже начали проходить лечение, лучше защищены от неприятностей, связанных с дефицитом, так как за пациентом резервируют гормональные препараты непосредственно в клиниках, имеющих запасы.

"Обычно они покрывают все потребности", — утверждает Сухова.

Дефицит возник из-за того, что многие западные фармкомпании перестали работать в России после февральского вторжения российской армии в Украину. Поэтому россиянкам, которые готовятся к ЭКО, приходится искать альтернативу. Основательница медиа о планировании семьи "Рея" Татьяна Печурко сообщила, что дефицит гинекологических лекарств стал одной из тем обсуждения на конгрессе репродуктологов мКАРМ.

Медики предлагают решать проблему, закупая китайские аналоги.

Из-за антироссийских санкций страна-агрессор сталкивается с проблемами в самых разных секторах экономики. Например, на складах российских дилеров закончились запасы новых импортных автомобилей. При этом в России в несколько раз подорожал ремонт авто: цены на импортные запчасти выросли в несколько раз и стали дефицитом.

В 2021 году на долю западных стран приходились более 54% всех импортных товаров и услуг, которые закупала РФ. Санкции и добровольный уход многих компаний с рынка "отрезали" не все из них, но создали большие проблемы с логистикой, поставками и расчетами.