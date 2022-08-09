"Потому что вы русские": гражданам РФ запретили посещать Венсенский замок во Франции

В замке находится архив Минобороны Франции. Поэтому в связи с войной в Украине, посещать объект смогут только российские журналисты после получения специального разрешения.

Граждане России больше не могут посещать Венсенский замок после вооруженного вторжения РФ в Украину. Как сообщает французское издание Paris Match, запрет связан с внутренней директивой Министерства вооруженных сил Франции, поскольку замок является военным объектом.

В частности доступ ограничен ввиду того, что в Венсенском замке находится архив Минобороны Франции, там же расположен один из центров Исторической службы министерства, чьи библиотеки и архивы доступны для посетителей при определенных условиях.

Издание сообщает об инциденте 28 июля, когда к удивлению посетителей из России, их не пустили в замок. По словам одной из россиянок, на входе возле металлоискателя охранник попросил показать гостей паспорта. Когда женщина предъявила свой паспорт, охранник сообщил, что ей отказано в доступе.

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Другая россиянка, приехавшая во Францию пять месяцев назад, начала задавать вопросы охраннику и выяснять причину отказа. По ее словам, она была ошеломлена ответом.

"Потому что вы русские", — ответил охранник, но при этом добавил, что если у нее есть удостоверение журналиста, посетительница может сделать запрос в Минобороны относительно "журналистских обязанностей".

Венсенский замок — резиденция королей Франции

Венсенский замок расположен в юго-восточном пригороде Парижа. Его строительство было начато в 1334 году по указу короля Филиппа IV из династии Валуа, который хотел создать неприступную крепость на подходе к Парижу. Однако, из-за начала Столетней войны строительство затянулось. Лишь при Карле V Венсенский замок стал официальной резиденцией французских монархов, а при королеве Екатерине Медичи, к замку пристроили два крыла и начали строительство внутреннего двора.

[ + – ] Венсенский замок мог стать резиденцией Шарля де Голля Фото: Getty Images

В годы правления Наполеона замок Венсен стал выполнять военные функции. Величественный донжон превратился в арсенал, а пышные королевские павильоны стали казармами. В XX веке до начала Второй мировой войны в здании старого форта устроили пехотный музей, но с 1940 по 1944 года замок был занят немецкими войсками, которые при отступлении взорвали часть строений.

После завершения Второй мировой войны в Венсенском замке начались восстановительные работы. В 1960-х годах президент Франции Шарль де Голль намеревался перенести свою резиденцию из Елисейского дворца в Венсенский замок, но по ряду причин проект остался нереализованным.

В 1988 году по решению Межведомственной комиссии в замке провели масштабную реконструкцию, после чего он стал популярным туристическим объектом.

Ранее сообщалось, что согласно докладу МИД РФ, российские граждане за рубежом подвергаются дискриминации. В ведомстве утверждают, что россиянам отказывают в услугах, отстраняют от культурных и спортивных мероприятий, увольняют с работы и подвергают угрозам и нападениям.