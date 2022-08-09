"Тому що ви росіяни": громадянам РФ заборонили відвідувати Венсенський замок у Франції

У замку розташований архів Міноборони Франції. Тому у зв'язку з війною в Україні відвідувати об'єкт зможуть лише російські журналісти після отримання спеціального дозволу.

Громадяни Росії більше не можуть відвідувати Венсенський замок після збройного вторгнення РФ в Україну. Як повідомляє французьке видання Paris Match, заборона пов'язана зі внутрішньою директивою Міністерства збройних сил Франції, оскільки замок є військовим об'єктом.

Зокрема доступ обмежили через те, що у Венсенському замку розташований архів Міноборони Франції, там же перебуває один із центрів Історичної служби міністерства, чиї бібліотеки й архіви доступні для відвідувачів за певних умов.

Видання повідомляє про інцидент 28 липня, коли на подив відвідувачів із Росії їх не пустили в замок. За словами однієї з росіянок, на вході біля металошукача охоронець попросив показати гостей паспорти. Коли жінка подала свій паспорт, охоронець повідомив, що їй відмовлено в доступі.

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Інша росіянка, яка приїхала у Францію п'ять місяців тому, почала ставити запитання охоронцеві та з'ясовувати причину відмови. За її словами, вона була приголомшена відповіддю.

"Тому що ви росіяни", — відповів охоронець, але при цьому додав, що, якщо вона має посвідчення журналіста, відвідувачка може зробити запит до Міноборони щодо "журналістських обов'язків".

Венсенський замок — резиденція королів Франції

Венсенський замок розташований у південно-східному передмісті Парижа. Його будівництво розпочали в 1334 за указом короля Філіпа IV з династії Валуа, який хотів створити неприступну фортецю на підході до Парижа. Однак через початок Столітньої війни будівництво затяглося. Лише за Карла V Венсенський замок став офіційною резиденцією французьких монархів, а за королеви Катерини Медичі до замку прибудували два крила та розпочали будівництво внутрішнього двору.

[ + – ] Венсенський замок міг стати резиденцією Шарля де Голля Фото: Getty Images

У роки правління Наполеона замок Венсен почав виконувати військові функції. Величний донжон перетворився на арсенал, а пишні королівські павільйони стали казармами. У XX столітті до початку Другої світової війни в будівлі старого форту влаштували піхотний музей, але з 1940 по 1944 замок був зайнятий німецькими військами, які при відступі підірвали частину будівель.

Після завершення Другої світової війни у Венсенському замку розпочалися відновлювальні роботи. У 1960-х роках президент Франції Шарль де Голль мав намір перенести свою резиденцію з Єлисейського палацу у Венсенський замок, але з низки причин проєкт залишився нереалізованим.

1988 року за рішенням Міжвідомчої комісії в замку провели масштабну реконструкцію, після чого він став популярним туристичним об'єктом.

Раніше повідомлялося, що згідно з доповіддю МЗС РФ, російські громадяни за кордоном зазнають дискримінації. У відомстві стверджують, що росіянам відмовляють у послугах, усувають від культурних і спортивних заходів, звільняють із роботи й наражають на погрози та напади.