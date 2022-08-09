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Світ Російсько-українська війна

"Тому що ви росіяни": громадянам РФ заборонили відвідувати Венсенський замок у Франції

Венсенський замок, відвідання венсенського замку, заборона відвідування венскенського замку
Фото: Открытые источники | Венсенський замок біля Парижа

У замку розташований архів Міноборони Франції. Тому у зв'язку з війною в Україні відвідувати об'єкт зможуть лише російські журналісти після отримання спеціального дозволу.

Громадяни Росії більше не можуть відвідувати Венсенський замок після збройного вторгнення РФ в Україну. Як повідомляє французьке видання Paris Match, заборона пов'язана зі внутрішньою директивою Міністерства збройних сил Франції, оскільки замок є військовим об'єктом.

Зокрема доступ обмежили через те, що у Венсенському замку розташований архів Міноборони Франції, там же перебуває один із центрів Історичної служби міністерства, чиї бібліотеки й архіви доступні для відвідувачів за певних умов.

Видання повідомляє про інцидент 28 липня, коли на подив відвідувачів із Росії їх не пустили в замок. За словами однієї з росіянок, на вході біля металошукача охоронець попросив показати гостей паспорти. Коли жінка подала свій паспорт, охоронець повідомив, що їй відмовлено в доступі.

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Інша росіянка, яка приїхала у Францію п'ять місяців тому, почала ставити запитання охоронцеві та з'ясовувати причину відмови. За її словами, вона була приголомшена відповіддю.

"Тому що ви росіяни", — відповів охоронець, але при цьому додав, що, якщо вона має посвідчення журналіста, відвідувачка може зробити запит до Міноборони щодо "журналістських обов'язків".

Венсенський замок — резиденція королів Франції

Венсенський замок розташований у південно-східному передмісті Парижа. Його будівництво розпочали в 1334 за указом короля Філіпа IV з династії Валуа, який хотів створити неприступну фортецю на підході до Парижа. Однак через початок Столітньої війни будівництво затяглося. Лише за Карла V Венсенський замок став офіційною резиденцією французьких монархів, а за королеви Катерини Медичі до замку прибудували два крила та розпочали будівництво внутрішнього двору.

Венсенський замок, відвідування венсенського замку, заборона відвідування венскенського замку
Венсенський замок міг стати резиденцією Шарля де Голля
Фото: Getty Images

У роки правління Наполеона замок Венсен почав виконувати військові функції. Величний донжон перетворився на арсенал, а пишні королівські павільйони стали казармами. У XX столітті до початку Другої світової війни в будівлі старого форту влаштували піхотний музей, але з 1940 по 1944 замок був зайнятий німецькими військами, які при відступі підірвали частину будівель.

Після завершення Другої світової війни у Венсенському замку розпочалися відновлювальні роботи. У 1960-х роках президент Франції Шарль де Голль мав намір перенести свою резиденцію з Єлисейського палацу у Венсенський замок, але з низки причин проєкт залишився нереалізованим.

1988 року за рішенням Міжвідомчої комісії в замку провели масштабну реконструкцію, після чого він став популярним туристичним об'єктом.

Раніше повідомлялося, що згідно з доповіддю МЗС РФ, російські громадяни за кордоном зазнають дискримінації. У відомстві стверджують, що росіянам відмовляють у послугах, усувають від культурних і спортивних заходів, звільняють із роботи й наражають на погрози та напади.