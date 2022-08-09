Китай использовал военные учения, чтобы подготовиться к вторжению, — министр иностранных дел Тайваня

Джозеф Ву заявил, что Пекин проводит учения с запуском ракет, а также осуществляет кибератаки, распространяет дезинформацию и оказывает экономическое давление на Тайвань.

По словам министра иностранных дел Китайской Республики, Тайвань начал собственные военные учения, чтобы, в случае нападения со стороны Пекина, отбить атаку, пишет The Guardian.

Политик заявил, что в Китае испытывают гнев из-за визита спикера США Нэнси Пелоси в Тайбэй на прошлой неделе. Ву обвинил Китай в грубых нарушениях международного права.

При этом, как сказал Ву, чтобы полноценно подготовить вторжение на Тайвань, китайской армии нужно куда больше времени. Однако учения Пекина с запуском ракет направлены на удержание других стран от вмешательства, если вторжение на остров все-таки будет одобрено.

Также политик отметил, что амбиции Китая не остановятся на захвате Тайваня. В Пекине, по его мнению, хотят изменить статус-кво в Тайваньском проливе и во всем регионе.

"Продолжающиеся попытки Китая запугать Тайвань не вызовут у нас паники, они не победят нас. Ценности свободы и демократии нельзя отнять", — сказал Ву.

Напомним, что новый кризис вокруг Тайваня начался после того, как спикер США Нэнси Пелоси заявила о намерении посетить частично признанное островное государство. В Пекине пригрозили серьезными ответными мерами, однако визит все равно состоялся. Китай в ответ начал масштабные боевые учения в водах вокруг Тайваня. На острове опасаются, что Пекин предпримет попытку захвата Китайской Республики.

Ранее Фокус писал, что конфликт между КНР и Тайванем может спровоцировать катастрофический дефицит чипов.

Еще напомним, что Китай запретил ввозить продукты из Тайваня в ответ на визит Пелоси.