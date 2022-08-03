Китай запретил ввозить продукты из Тайваня в ответ на визит Пелоси

В перечень запрещенных к импорту с острова товаров вошли цитрусовые и рыба. При это ограничения на поставки тайваньских чипов Пекином не вводились.

Китай запретил импорт цитрусовых, рыбы и других продуктов питания из Тайваня в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, который Пекин считает своей территорией. Об этом сообщает издание Associated Press.

По данным журналистов, в среду, 3 августа, Китая заблокировал импорт цитрусовых, замороженной рыбы, в частности, скумбрии из Тайваня, однако не стал вводить запрет на поставки чипов и промышленных компонентов — эта мера вызвала бы потрясения в мировой экономике в случае ее принятия.

Также на этой неделе КНР запретил ввоз сотен других продуктов питания из Тайваня, включая печенье и морепродукты. По данным агентства, продукты питания составляют небольшую часть тайваньского экспорта в КНР, однако запрет наносит ущерб регионам, которые поддерживают президента Тайваня Цай Инвэнь.

В публикации отмечается, что, хотя официальных отношений между Пекином и Тайбэем нет, между двумя сторонами есть сохраняются торговые отношения на много миллиардов долларов. Особенно сильно это касается поставок чипов тайваньского производства, необходимых китайским заводам, которые собирают смартфоны и другую электронику во всем мире.

Журналисты добавили, что Пекин ранее использовал запреты на импорт фруктов, вина, угля и других товаров в качестве рычага давления в спорах с властями Австралии, Филиппин и других стран.

Напомним, Нэнси Пелоси 2 августа прибыла на Тайвань, на фоне этого китайские власти угрожали военным ответом. Министерство иностранных дел КНР анонсировал принятие всех необходимых мер для защиты суверенитета.

Спикер Палаты представителей США 3 августа встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь, после чего покинула остров.