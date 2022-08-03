Китай заборонив ввозити продукти з Тайваню у відповідь на візит Пелосі

До переліку заборонених до імпорту з острова товарів увійшли цитрусові та риба. При цьому обмеження на постачання тайванських чіпів Пекіном не запроваджувалися.

Китай заборонив імпорт цитрусових, риби й інших продуктів харчування з Тайваню у відповідь на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів, який Пекін вважає своєю територією. Про це повідомляє видання Associated Press.

За даними журналістів, у середу, 3 серпня, Китаю заблокував імпорт цитрусових, замороженої риби, зокрема, скумбрії з Тайваню, проте не став вводити заборону на постачання чіпів і промислових компонентів — цей захід викликав би потрясіння у світовій економіці у разі її прийняття.

Цього тижня КНР заборонив ввезення сотень інших продуктів харчування з Тайваню, враховуючи печиво та морепродукти. За даними агентства, продукти харчування становлять невелику частину тайванського експорту до КНР, проте заборона завдає шкоди регіонам, які підтримують президента Тайваню Цай Інвень.

У публікації наголошується, що, хоча офіційних відносин між Пекіном і Тайбеєм немає, між двома сторонами зберігаються торгові відносини на багато мільярдів доларів. Особливо це стосується поставок чіпів тайванського виробництва, необхідних китайським заводам, які збирають смартфони й іншу електроніку в усьому світі.

Журналісти додали, що Пекін раніше використовував заборони на імпорт фруктів, вина, вугілля та інших товарів як важіль тиску в суперечках із владою Австралії, Філіппін та інших країн.

Нагадаємо, Ненсі Пелосі 2 серпня прибула на Тайвань, на тлі цього китайська влада погрожувала військовою відповіддю. Міністерство закордонних справ КНР анонсувало вжиття всіх необхідних заходів для захисту суверенітету.

Спікерка Палати представників США 3 серпня зустрілася з президентом Тайваню Цай Інвень, після чого залишила острів.