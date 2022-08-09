Китай використав військові навчання, щоб підготуватися до вторгнення, — міністр закордонних справ Тайваню

Джозеф У заявив, що Пекін проводить навчання із запуском ракет, а також здійснює кібератаки, поширює дезінформацію та чинить економічний тиск на Тайвань.

За словами міністра закордонних справ Китайської Республіки, Тайвань розпочав власні військові навчання, щоб у разі нападу з боку Пекіна відбити атаку, пише The Guardian.

Політик заявив, що в Китаї зазнають гніву через візит спікерки США Ненсі Пелосі до Тайбей минулого тижня. У звинуватив Китай у грубих порушеннях міжнародного права.

При цьому, як сказав У, щоб повноцінно підготувати вторгнення на Тайвань, китайській армії потрібно значно більше часу. Проте навчання Пекіна із запуском ракет спрямовані на утримання інших країн від втручання, якщо вторгнення на острів таки схвалять.

Також політик зазначив, що амбіції Китаю не зупиняться на захопленні Тайваню. У Пекіні, на його думку, хочуть змінити статус-кво у Тайванській протоці та у всьому регіоні.

"Три спроби Китаю залякати Тайвань не викличуть у нас паніки, вони не переможуть нас. Цінності свободи і демократії не можна відібрати", — сказав У.

Нагадаємо, що нова криза навколо Тайваню почалася після того, як речниця США Ненсі Пелосі заявила про намір відвідати частково визнану острівну державу. У Пекіні пригрозили серйозними заходами у відповідь, проте візит все одно відбувся. Китай у відповідь розпочав масштабні бойові навчання у водах навколо Тайваню. На острові побоюються, що Пекін спробує захопити Китайську Республіку.

Раніше Фокус писав, що конфлікт між КНР та Тайванем може спровокувати катастрофічний дефіцит чипів.

Ще нагадаємо, що Китай заборонив ввозити продукти з Тайваню у відповідь на візит Пелосі.