В Южной Корее из-за сильного ливня погибли не менее восьми человек (фото, видео)

На юге Сеула выпало более 100 мм осадков, а в некоторых районах уровень осадков достиг 141 мм, что является самым большим показателем за последнее десятилетие.

Сильный дождь в южнокорейской столице вызвал перебои с подачей электроэнергии, оползни, а также затопление дорог и метро. Накопленное количество осадков в Сеуле с полуночи понедельника составило 451 мм. Более того, Корейское метеорологическое управление прогнозирует ухудшение ситуации, сообщает Reuters.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель посетил полуподвальную квартиру, в которой погибли трое членов семьи, когда вода затопила все комнаты. Политик пообщался с жителями района и сказал, что постарается в скором времени вернуть их жизнь в нормальное состояние.

Согласно заявлению Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и мерам безопасности Южной Кореи, всего в Сеуле погибло пять человек, еще трое – в соседней провинции Кенгидо. Еще девять человек получили ранения.

В густонаселенном районе Каннам некоторые здания и магазины были затоплены и обесточены. Многие автомобили, автобусы и станции метро также оказались под водой.

Отметим, что в Южной Корее летом часто идут проливные дожди. Однако в последние года количество их увеличилось, что связывают с глобальными изменениями климата.

[ + – ] Столица Южной Корее пострадала от мощного ливня Фото: Yonhap

Также Фокус писал, что в Японии произошла утечка радиоактивной воды на третьем реакторе атомной электростанции "Михама". Утечка семи тонн радиоактивной воды произошла внутри энергоблока.

Кроме того, сообщалось, что на Кубе молния попала в нефтебазу. Власти Кубы заявили, что в результате катастрофы на местной нефтебазе, 1 человек погиб, не менее 121 человека пострадали.