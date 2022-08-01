На АЭС в Японии произошла утечка семи тонн радиоактивной воды

Компания Kansai Electric Power утверждает, что происшествие никак не повлияет на загрязнение окружающей среды.

В Японии произошла утечка радиоактивной воды на третьем реакторе атомной электростанции "Михама", которая расположена в префектуре Фукуи. Об этом сообщает японское агентство новостей Kyodo News, ссылаясь на оператора станции компанию Kansai Electric Power.

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По данным ведомства, утечка семи тонн радиоактивной воды произошла внутри энергоблока, поэтому происшествие никак не повлияет на загрязнение окружающей среды.

Этому реактору уже более 40 лет, он был перезапущен после аварии на АЭС "Фукусима-1". После этого на АЭС появилась реактивная вода. Он возобновил работу в июне 2021 года, однако в октябре 2021 года Kansai Electric Power остановила работу третьего реактора АЭС. Это связанно с тем, что не были выполнены меры по укреплению инфраструктуры против террористических актов.

Компания приняла необходимые меры и рассчитывала перезапустить реактор в этом месяце. К 6 сентября планировался выход на коммерческую загрузку.

Напомним, 20 мая стало известно, что Япония предоставит 2 млн евро на поддержку безопасности украинских АЭС. Средства пойдут на отправку экспертов МАГАТЭ в Украину. Перед ними стоит задача предотвратить аварии на ядерных объектах страны.

8 мая Фокус писал, что ученые выяснили, что выращенную возле Фукусимы еду можно есть. Несмотря на аварию на АЭС "Фукусима-1" 11 марта 2011 года, еда выращенная в этом регионе не представляет опасности.

Ранее, 18 октября сообщалось, что Япония выльет в океан радиоактивную воду с "Фукусимы". Также рассматривались сценарии испарить воду или хранить ее в специальных емкостях.