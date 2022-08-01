На АЕС у Японії стався витік семи тонн радіоактивної води

Компанія Kansai Electric Power стверджує, що подія ніяк не вплине на забруднення довкілля.

У Японії стався витік радіоактивної води на третьому реакторі атомної електростанції "Міхама", який розташований у префектурі Фукуї. Про це повідомляє японське агентство новин Kyodo News, посилаючись на оператора станції компанію Kansai Electric Power.

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За даними відомства, витік семи тонн радіоактивної води стався всередині енергоблоку, тому пригода ніяк не вплине на забруднення довкілля.

Цьому реактору вже понад 40 років, він був перезапущений після аварії на АЕС "Фукусіма-1". Після цього на АЕС з'явилась реактивна вода. Він відновив роботу в червні 2021 року, проте в жовтні 2021 року Kansai Electric Power зупинила роботу третього реактора АЕС. Це пов'язано з тим, що не було виконано заходів щодо зміцнення інфраструктури проти терористичних актів.

Компанія вжила необхідних заходів і розраховувала перезапустити реактор цього місяця. До 6 вересня планувався вихід на комерційне завантаження.

Нагадаємо, 20 травня стало відомо, що Японія надасть 2 млн євро на підтримку безпеки українських АЕС. Кошти підуть на відправлення експертів МАГАТЕ в Україну. Перед ними постає завдання запобігти аваріям на ядерних об'єктах країни.

8 травня Фокус писав, що вчені з'ясували, що вирощену біля Фукусіми їжу можна їсти. Незважаючи на аварію на АЕС "Фукусіма-1" 11 березня 2011 року, їжа вирощена в цьому регіоні не становить небезпеки.

Раніше, 18 жовтня, повідомлялося, що Японія виллє в океан радіоактивну воду з "Фукусіми". Також розглядалися сценарії випаровувати воду або зберігати її у спеціальних ємностях.