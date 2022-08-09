У Південній Кореї через сильну зливу загинули не менше восьми людей (фото, відео)

На півдні Сеула випало понад 100 мм опадів, а в деяких районах рівень опадів досяг 141 мм, що є найбільшим показником за останнє десятиліття.

Сильний дощ у південнокорейській столиці викликав перебої з подачею електроенергії, зсувів ґрунту, а також затоплення доріг і метро. Накопичена кількість опадів у Сеулі з півночі понеділка становила 451 мм. До того ж, Корейське метеорологічне управління прогнозує погіршення ситуації, повідомляє Reuters.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відвідав напівпідвальну квартиру, в якій загинули троє членів сім'ї, коли вода затопила всі кімнати. Політик поспілкувався з жителями району та сказав, що намагатиметься незабаром повернути їхнє життя у нормальний стан.

Згідно з заявою Центрального штабу з протидії стихійним лихам та заходам безпеки Південної Кореї, всього в Сеулі загинуло п'ятеро людей, ще троє — у сусідній провінції Кенгідо. Ще дев'ятеро людей отримали поранення.

У густонаселеному районі Каннам деякі будівлі та магазини затопили та знеструмили. Багато автомобілів, автобусів і станцій метро також опинилися під водою.

Зазначимо, що у Південній Кореї влітку часто йдуть зливи. Проте в останні роки кількість їх збільшилася, що пов'язують із глобальними змінами клімату.

[ + – ] Столиця Південної Кореї постраждала від сильної зливи Фото: Yonhap

Також Фокус писав, що в Японії стався витік радіоактивної води на третьому реакторі атомної електростанції "Міхама". Витік семи тонн радіоактивної води стався всередині енергоблоку.

Крім того, повідомлялося, що на Кубі блискавка поцілила у нафтобазу. Влада Куби заявила, що внаслідок катастрофи на місцевій нафтобазі, 1 людина загинула, не менше 121 людини постраждали.