Компания из Нью-Йорка собрала более $125 тысяч на создание фигурки Зеленского (фото)

Глиняную фигурку президента Украины высотой 15 см придумал художник из Сиэтла Майк Ливитт. Массовое производство игрушки из пластика планируется в Китае.

Дизайнерская компания FCTRY из Нью-Йорка запустила кампанию по сбору денег на создание фигурок президента Украины Владимира Зеленского. Об этом стало известно после публикации объявления на сайте Kickstarter.

FCTRY запустила кампанию менее двух недель назад, всего за 3 часа авторы идеи собрали 30 тыс. долларов. К моменту публикации новости сумма превысила 125 тыс. долларов. За каждую проданную фигурку 1 доллар вернут Украине, обещают разработчики.

Глиняная фигурка Зеленского высотой 15 см отлитая художником из Сиэтла Майком Ливиттом. Ее будут массово производить из пластика в Китае.

"Мы представили Владимира Зеленского в своей кампании как "невероятного героя. Он – идеальный лидер и супер-вдохновляющий персонаж. Зеленский обладает реальной силой. Он – противоположность всему, что мы привыкли ассоциировать с политикой", – прокомментировал идею исполнительный директор FCTRY Джейсон Фейнберг.

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