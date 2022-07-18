Игрушечные танки РФ с Z-символикой появились в продаже на AliExpress (фото)

Продавец указал, что игрушки являются уменьшенными копиями техники, используемой во время "российских спецдействий".

На китайской торговой онлайн-площадке AliExpress продаются игрушечные модели российской военной техники с нанесенной на них буквами "Z" — символикой, которую можно заметить на танках и других боевых машинах, задействованных в полномасштабной войне против Украины. Об этом свидетельствуют страницы с товарами на сайте маркетплейса.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В частности, по цене 4,7 тысячи рублей (примерно 2,4 тыс. грн) с доставкой в Москву магазин под названием "Shop1102064220 Store" предлагает приобрести модель танка T-72Б3. Среди тегов, размещенных на странице товара, в частности, указаны "российские спецдействия" и "коллекционные игрушки для мальчиков".

У этого же продавца можно найти модель T-72 подешевле — за 4,3 тысячи рублей. На странице указано, что это копия техники, которая в реальной жизни используется "для российских специальных операций". Продается также и модель российского боевого автомобиля BM21 с установкой "Град" — 4,9 тысячи рублей.

Модели российской техники промаркированы буквами "Z". Помимо этого на AliExpress можно встретить игрушки с буквами "V", которые наносятся военными РФ на технику во время полномасштабной войны в Украине.

Напомним, недавно модель Ирина Шейк попала в скандал из-за истории в Instagram, в которой она написала слово "русские" с использованием буквы "Z". Пользователи сети восприняли это как отсылку к символике, используемой оккупантами в ходе войны в Украине.

В апреле Верховная Рада запретила использовать символы "Z" и "V", приравняв их к коммунистическим и нацистским.

Ранее Фокус писал, кто мог стоять за идеей наносить латинские буквы на российскую военную технику во время полномасштабного вторжения в Украину.