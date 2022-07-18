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Мир Российско-украинская война

Игрушечные танки РФ с Z-символикой появились в продаже на AliExpress (фото)

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Фото: РИА Новости | танк российских оккупантов

Продавец указал, что игрушки являются уменьшенными копиями техники, используемой во время "российских спецдействий".

На китайской торговой онлайн-площадке AliExpress продаются игрушечные модели российской военной техники с нанесенной на них буквами "Z" — символикой, которую можно заметить на танках и других боевых машинах, задействованных в полномасштабной войне против Украины. Об этом свидетельствуют страницы с товарами на сайте маркетплейса.

В частности, по цене 4,7 тысячи рублей (примерно 2,4 тыс. грн) с доставкой в Москву магазин под названием "Shop1102064220 Store" предлагает приобрести модель танка T-72Б3. Среди тегов, размещенных на странице товара, в частности, указаны "российские спецдействия" и "коллекционные игрушки для мальчиков".

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AliExpress танк, AliExpress российская техника, российский танк AliExpress, танк AliExpress, игрушка танк AliExpress
AliExpress танк, AliExpress российская техника, российский танк AliExpress, танк AliExpress, игрушка танк AliExpress
AliExpress танк, AliExpress российская техника, российский танк AliExpress, танк AliExpress, игрушка танк AliExpress
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У этого же продавца можно найти модель T-72 подешевле — за 4,3 тысячи рублей. На странице указано, что это копия техники, которая в реальной жизни используется "для российских специальных операций". Продается также и модель российского боевого автомобиля BM21 с установкой "Град" — 4,9 тысячи рублей.

Модели российской техники промаркированы буквами "Z". Помимо этого на AliExpress можно встретить игрушки с буквами "V", которые наносятся военными РФ на технику во время полномасштабной войны в Украине.

Напомним, недавно модель Ирина Шейк попала в скандал из-за истории в Instagram, в которой она написала слово "русские" с использованием буквы "Z". Пользователи сети восприняли это как отсылку к символике, используемой оккупантами в ходе войны в Украине.

В апреле Верховная Рада запретила использовать символы "Z" и "V", приравняв их к коммунистическим и нацистским.

Ранее Фокус писал, кто мог стоять за идеей наносить латинские буквы на российскую военную технику во время полномасштабного вторжения в Украину.