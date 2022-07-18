Іграшкові танки РФ із Z-символікою з'явилися у продажу на AliExpress (фото)

Продавець зазначив, що іграшки є зменшеними копіями техніки, яка використовується під час "російських спецдій".

На китайському онлайн-майданчику AliExpress продаються іграшкові моделі російської військової техніки з нанесеною на них літерами "Z" — символікою, яку можна помітити на танках та інших бойових машинах, задіяних у повномасштабній війні проти України. Про це свідчать сторінки із товарами на сайті маркетплейсу.

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Зокрема, за ціною 4,7 тисяч рублів (приблизно 2,4 тис. грн) з доставкою до Москви магазин під назвою "Shop1102064220 Store" пропонує придбати модель танка T-72Б3. Серед тегів, розміщених на сторінці товару, зокрема, вказані "російські спецдії" та "колекційні іграшки для хлопчиків".

У цього ж продавця можна знайти модель T-72 дешевше — за 4,3 тисяч рублів. На сторінці вказано, що це копія техніки, яка у реальному житті використовується "для спеціальних російських операцій". Продається також і модель російського бойового автомобіля BM21 з установкою "Град" — 4,9 тисяч рублів.

Моделі російської техніки промарковані буквами "Z". Крім цього, на AliExpress можна зустріти іграшки з літерами "V", які наносяться військовими РФ на техніку під час повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, нещодавно модель Ірина Шейк потрапила у скандал через історію в Instagram, в якій вона написала слово "росіяни" з використанням літери "Z". Користувачі мережі сприйняли це як посилання на символіку, яку використовують окупанти під час війни в Україні.

У квітні Верховна Рада заборонила використовувати символи "Z" та "V", прирівнявши їх до комуністичних та нацистських.

Раніше Фокус писав, хто міг стояти за ідеєю завдавати латинських букв на російську військову техніку під час повномасштабного вторгнення в Україну.