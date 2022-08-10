Компанія з Нью-Йорка зібрала понад $125 тисяч на створення фігурки Зеленського (фото)

Глиняну фігурку президента України висотою 15 см вигадав художник із Сієтла Майк Лівітт. Масове виробництво іграшки із пластику планується в Китаї.

Дизайнерська компанія FCTRY з Нью-Йорка запустила кампанію зі збору грошей на створення фігурок президента України Володимира Зеленського. Про це стало відомо після опублікування оголошення на сайті Kickstarter.

FCTRY запустила кампанію менше двох тижнів тому, лише за 3 години автори ідеї зібрали 30 тис. доларів. На момент публікації новини сума перевищила 125 тис. доларів. За кожну продану фігурку 1 долар повернуть Україні, обіцяють розробники.

Глиняна фігурка Зеленського заввишки 15 см відлита художником із Сіетла Майком Лівіттом. Її масово виготовлятимуть із пластику в Китаї.

"Ми представили Володимира Зеленського у своїй кампанії як "неймовірного героя. Він — ідеальний лідер та супер-надихаючий персонаж. Зеленський має реальну силу. Він — протилежність до всього, що ми звикли асоціювати з політикою", — прокоментував ідею виконавчий директор FCTRY Джейсон Фейнберг.

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