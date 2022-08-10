Перестройте за ночь: Лукашенко удивил министров фантастическим требованием (видео)

Глава Беларуси потребовал ударными темпами перестроить производственные линии молокозаводов, которые из-за санкций перестали снабжаться тетрапаками. Свое требование Лукашенко мотивировал тем, что "в стране война".

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от подчиненных решить проблему с тарой для молока, которая возникла из-за санкций, и за одну ночь перестроить все линии производства. Об этом Лукашенко заявил во время председательства на большом Совмине 9 августа.

К президента Беларуси на совещании обратился министр сельского хозяйства и продовольствия ИгорьБрыло.

"Алесандр Григорьевич, у нас проблема с тетрапаками (упаковка для жидких пищевых продуктов, — ред.). Она есть и это надо признать. Пока не удалось в полном объеме завести или заменить тот тетрапак, который был", — сказал Брыло.

По всей видимости, Лукашенко не был готов к такому разговору и поспешил "замять" тему.

"Так они ж не едят тетрапак. Люди едят то, что в упаковке. Выйдите и скажите: Люди добрые! Пока у нас есть проблемы с этим тетрапаком. Покупайте, пожалуйста, тот же продукт, но только в пакетах", — сказал Лукашенко.

Брыло ответил, что корень проблемы — не только в покупателях. У ряда молокозаводов многие годы были линии с тетрапаками. И теперь, когда из-за введения санкций эта продукция не поступает в РБ, нужно перестраивать целые линии производства.

"Так война идет. Перестройте за сутки, за ночь!" — потребовал Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси показал свою полную неосведомленность с проблемой, о которой говорил министр сельского хозяйства.

"А что у нас с этим тэтрапаком? Мы что, не можем его сделать?" — спросил Лукашенко.

Премьер-министру Роману Головченко пришлось объяснять президенту, что тетрапак — это уникальная технология, которую, кроме разработчика, никто в мире не смог повторить. Раньше такой тарой Беларусь снабжала Россия. Но из-за санкций, которым страна подверглась после полномасштабного вторжения в Украину, тетрапаки в Россию больше не поступают.

Напомним, Тайвань запретил поставки высокотехнологичных чипов в Россию и Беларусь. Как удалось выяснить журналистам, Беларусь включили в санкционный список, поскольку она могла помогать РФ обходить наложенные ограничения.

Кроме того, из-за санкций продажи новых авто в Беларуси обвалились в 3,5 раза. Лидер рынка Lada в прошлом месяце реализовал всего 280 автомобилей.