Перебудуйте за ніч: Лукашенко здивував міністрів фантастичною вимогою (відео)

Глава Білорусі вимагає ударними темпами перебудувати виробничі лінії молокозаводів, які через санкції перестали забезпечуватися тетрапаками. Свою вимогу Лукашенко мотивував тим, що "в країні війна".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає від підлеглих вирішити проблему з тарою для молока, яка виникла через санкції, та за одну ніч перебудувати всі лінії виробництва. Про це Лукашенко заявив під час головування на великому Радміні 9 серпня.

До президента Білорусі на нараді звернувся міністр сільського господарства та продовольства Ігор Брило.

"Олесандре Григоровичу, в нас проблема з тетрапаками (упаковка для рідких харчових продуктів, — ред.). Вона є, і це треба визнати. Поки не вдалося в повному обсязі завести або замінити той тетрапак, який був", — сказав Брило.

Очевидно, Лукашенко не був готовий до такої розмови та поспішив "зам'яти" тему.

"Так вони ж не їдять тетрапак. Люди їдять те, що в упаковці. Вийдіть і скажіть: "Люди добрі! Поки що в нас є проблеми з цим тетрапаком. Купуйте, будь ласка, той самий продукт, але тільки в пакетах", — сказав Лукашенко.

Брило відповів, що корінь проблеми — не лише в покупцях. Багато молокозаводів багато років мали лінії з тетрапаками. І тепер, коли через запровадження санкцій ця продукція не надходить у РБ, потрібно перебудовувати цілі лінії виробництва.

"Так війна йде. Перебудуйте за добу, за ніч!" — вимагав Лукашенко.

Крім того, президент Білорусі показав свою повну непоінформованість щодо проблеми, про яку говорив міністр сільського господарства.

"А що в нас із цим тетрапаком? Ми що, не можемо його зробити?" — спитав Лукашенко.

Прем'єр-міністру Роману Головченку довелося пояснювати президенту, що тетрапак — це унікальна технологія, яку, окрім розробника, ніхто у світі не зміг повторити. Раніше такою тарою Білорусь постачала Росія. Але через санкції, яких країна зазнала після повномасштабного вторгнення в Україну, тетрапаки в Росію більше не надходять.

Нагадаємо, Тайвань заборонив постачання високотехнологічних чипів у Росію та Білорусь. Як вдалося з'ясувати журналістам, Білорусь включили до списку санкцій, оскільки вона могла допомагати РФ обходити накладені обмеження.

Крім того, через санкції продаж нових авто в Білорусі обвалився в 3,5 разу. Лідер ринку Lada минулого місяця реалізував лише 280 автомобілів.