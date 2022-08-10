В США из питомника, продававшего собак для опытов, спасли 4 тысячи биглей, – СМИ (видео)

На домашних животных тестировали лекарства в одной из научных лабораторий в штате Вирджиния. Теперь волонтеры ищут хозяев для спасенных собак.

В США из питомника, продававшего собак для тестирования лекарств в научной лаборатории в штате Вирджиния, спасли 4 тысячи биглей. Теперь волонтеры ищут для них хозяев. Об этом пишет CBC News.

Как стало известно, еще в мае Министерство юстиции США подало иск в суд на питомник в Камберленде, принадлежащий компании Envigo RMS. Заводчиков обвинили в многочисленных эпизодах жестокого обращения с животными. Некоторых больных или слабых собак убивали вместо того, чтобы оказать им ветеринарную помощь.

Дин Доберт из Общества защиты животных Андерсона рассказал журналистам, что собакам давали заплесневевшую еду, они страдали от жажды. Оголодавшие бигли дрались за еду и наносили друг другу увечья. 25 щенят просто умерли от холода.

В июне руководство материнской компании Inotiv Inc. объявило о закрытии Envigo RMS, а уже в июле федеральный суд постановил передать собак в приюты для животных, где их смогут взять все желающие.

В спасении собак участвовал сенатор-республиканец Билл Стэнли. Он сообщил, что спасение стало результатом многолетней борьбы.

Сейчас общественные организации ищут для освобожденных собак хозяев.

"Потребуется 60 дней, чтобы вывезти всех этих животных, а для того, чтобы в конечном итоге все эти собаки попали в любящие руки", — рассказала агентству Reuters Китти Блок, президент и руководитель Общества защиты животных США.

В настоящее время бигли проходят медицинское обследование и получают необходимые прививки, прежде чем их отдадут новым хозяевам.

Уже сотни американских семей согласились приютить у себя щенков, обещая обеспечить их хорошей едой и заботой.

Сегодня мы также рассказывали о том, как полицейские в Британии разбили окно в машине и спасли умирающую от жары собаку. На момент приезда спасателей пес породы ши-тцу уже потерял сознание. Собаку отвезли в клинику для животных, где зафиксировали температуру тела на уровне 39,1°C.

Напомним, ученые рассказали, как точно узнать, любит ли вас собака. Новое исследование предполагает, что положительные эмоции собаки высказывают вилянием хвостом только в одном направлении.