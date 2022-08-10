У США з розплідника, який продавав собак для дослідів, врятували 4 тисячі біглів — ЗМІ (відео)

На домашніх тваринах тестували ліки в одній з наукових лабораторій у штаті Вірджинія. Наразі волонтери шукають господарів для врятованих собак.

У США з розплідника, який продавав собак для тестування ліків у науковій лабораторії у штаті Вірджинія, врятували 4 тисячі біглів. Наразі волонтери шукають для них господарів. Про це пише CBC News.

Як стало відомо, ще в травні Міністерство юстиції США подало позов до суду на розплідник у Камберленді, який належить компанії Envigo RMS. Заводчиків звинуватили у численних епізодах жорстокого поводження з тваринами. Деяких хворих чи слабких собак убивали замість того, щоб надати їм ветеринарну допомогу.

Дін Доберт із Товариства захисту тварин Андерсона розповів журналістам, що собакам давали запліснілу їжу, вони страждали від спраги. Зголоднілі біглі билися за їжу і наносили один одному каліцтва. 25 щенят просто померли від холоду.

У червні керівництво материнської компанії Inotiv Inc. оголосило про закриття Envigo RMS, а вже в липні федеральний суд ухвалив передати собак у притулки для тварин, де їх зможуть взяти всі охочі.

У порятунку собак взяв участь сенатор-республіканець Білл Стенлі. Він повідомив, що порятунок став результатом багаторічної боротьби.

Наразі громадські організації шукають для звільнених собак господарів.

"Потрібно 60 днів, щоб вивезти всіх цих тварин, а для того, щоб зрештою всі ці собаки потрапили в люблячі руки", — розповіла агентству Reuters Кітті Блок, президент та керівник Товариства захисту тварин США.

Нині біглі проходять медичне обстеження та отримують необхідні щеплення, перш ніж їх віддадуть новим господарям.

Вже сотні американських сімей погодилися дати притулок у себе цуценят, обіцяючи забезпечити їх гарною їжею та турботою.

Сьогодні ми також розповідали про те, як поліцейські в Британії розбили вікно в машині і врятували собаку, що помирала від спеки. На момент приїзду рятувальників пес породи ши-тцу вже знепритомнів. Собаку відвезли до клініки для тварин, де зафіксували температуру тіла на рівні 39,1°C.

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