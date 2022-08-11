"Эра билетов по 10 евро закончилась": лоукостер Ryanair заявил о повышении цен на перелеты

Повышение тарифов связанно с ростом цен на топливо. Цена на билеты будет повышаться на протяжении следующих пяти лет.

В крупнейшей бюджетной европейской авиакомпании Ryanair заявили, что эра билетов на перелеты по 10 евро закончилась. Это связанно с ростом цен на топливо. Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири в интервью BBC Radio 4.

"Несомненно, в бюджетном сегменте рынка наши самые дешевые рекламные тарифы — тарифы за один евро, тарифы за 0,99 евро, даже тарифы за 9,99 евро — я думаю, такого больше не будет в течение следующих нескольких лет", — сказал он

По его словам, средний тариф на перелеты на протяжении следующих пяти лет увеличится с 40 до 50 евро. Однако Майкл О'Лири уверен, что люди будут продолжать летать, несмотря на повышение цен. Он отметил, что, вероятно, они продолжат искать дешевые варианты авиаперелетов.

"Мы думаем, что люди будут продолжать летать часто. Но я думаю, что люди станут гораздо более чувствительными к цене", — добавил гендиректор Ryanair.

Напомним, 8 августа стало известно, что лоукостер WizzAir с октября возобновляет рейсы в Россию. 27 февраля венгерская авиакомпания предупреждала о приостановке рейсов в РФ. Тогда WizzAir заявляли, что такое решение было принято "по эксплуатационным причинам".

Ранее, 10 мая WizzAir выделили 10 тысяч бесплатных билетов в Британию для украинских беженцев. Билет можно было получить Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.