"Ера квитків по 10 євро закінчилася": лоукостер Ryanair заявив про підвищення цін на перельоти

Підвищення тарифів пов'язане зі зростанням цін на пальне. Ціна на квитки підвищуватиметься протягом наступних п'яти років.

У найбільшій бюджетній європейській авіакомпанії Ryanair заявили, що ера квитків на перельоти по 10 євро закінчилася. Це пов'язано зі зростанням цін на пальне. Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі в інтерв'ю ВВС Radio 4.

"Безперечно, у бюджетному сегменті ринку наші найдешевші рекламні тарифи — тарифи за один євро, тарифи за 0,99 євро, навіть тарифи за 9,99 євро — я думаю, такого більше не буде протягом наступних кількох років", — сказав він.

За його словами, середній тариф на перельоти протягом наступних п'яти років збільшиться із 40 до 50 євро. Однак Майкл О'Лірі впевнений, що люди продовжуватимуть літати, незважаючи на підвищення цін. Він зазначив, що, ймовірно, вони продовжуватимуть шукати дешеві варіанти авіаперельотів.

"Ми думаємо, що люди продовжуватимуть літати часто. Але я думаю, що люди стануть набагато чутливішими до ціни", — додав гендиректор Ryanair.

Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що лоукостер WizzAir з жовтня відновлює рейси в Росії. 27 лютого угорська авіакомпанія попереджала про зупинення рейсів у РФ. Тоді WizzAir заявляли, що таке рішення було ухвалено "з експлуатаційних причин".

Раніше, 10 травня, WizzAir виділили 10 тисяч безкоштовних квитків у Британію для українських біженців. Квиток можна було отримати в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.