Лоукостер WizzAir відновлює рейси в Росію

Ціна найдешевшого квитка з ОАЕ до Москви стартує від 6 036 рублів (3 607 гривень). У компанії стверджують, що для зручності пасажирів квитки можна здати за три години до вильоту.

З жовтня 2022 року WizzAir відновлює щоденні рейси у Москву. Про це повідомив директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуїс.

Рейси з Абу-Дабі (ОАЕ) до Москви (РФ) виконуватимуться щодня з 3 жовтня 2022 року. Квитки вже можна придбати на сайті авіаперевізника та в мобільному додатку авіакомпанії.

Ціни на квитки стартують від 359 дирхамів ОАЕ (3607 грн. — ред.).

За словами Майкла Берлуїса, компанія пропонує на ці напрямки наднизькі тарифи.

"Для повного спокою в цей нестабільний час пасажири скасувати свій рейс за три години до вильоту без будь-яких зборів та отримати 100% вартості проїзду, негайно відшкодованих авіакомпанією", — сказав директор Wizz Air Abu Dhabi.

До речі, інші еміратські перевізники, зокрема Emirates, продовжували виконувати рейси до Росії навіть після вторгнення в Україну.

А угорський лоукостер Wizz Air 27 лютого попереджав про зупинення рейсів до Росії. В авіакомпанії стверджували, що таке рішення було ухвалено "з експлуатаційних причин".

Що відомо про WizzAir

Це — угорська бюджетна авіакомпанія зі штаб-квартирою у Вічеші. Заснована у 2003 році Йожефор Вараді. Працює головним чином ринку Центральної Європи.

Має низку дочірніх компаній. Серед них — Wizz Air Bulgaria, Wizz Air Ukraine, Wizz Air Serbia, Wizz Air UK та Wizz Air Abu Dhabi.

Розмір флоту станом на липень 2021 року склав 123 повітряні судна.

Нагадаємо, наприкінці березня 2022 року Wizz Air відкрив продаж авіаквитків на рейси з Москви. Влітку та восени 2022 року авіакомпанія обіцяла клієнтам доступні рейси з московського "Внуково" в Будапешт, Дебрецен та Абу-Дабі.

Крім того, на початку березня компанія Wizz Air оголосила про виділення 100 тисяч квитків для біженців з України. За даними лоукостера, українські громадяни зможуть безкоштовно здійснити переліт на коротких рейсах із Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.