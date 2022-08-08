Лоукостер WizzAir возобновляет рейсы в Россию

Цена самого дешевого билета из ОАЭ в Москву стартует от 6036 рублей (3607 гривен). В компании утверждают, что для удобства пассажиров билеты можно сдать за три часа до вылета.

С октября 2022 года WizzAir возобновляет ежедневные рейсы в Москву. Об этом сообщил директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуис.

Рейсы с Абу-Даби (ОАЭ) в Москву (РФ) будут выполняться ежедневно с 3 октября 2022 года. Билеты уже можно приобрести на сайте авиаперевозчика и в мобильном приложении авиакомпании.

Цены на билеты стартуют от 359 дирхамов ОАЭ (3607 грн, — ред.).

По словам Майкла Берлуиса, компания предлагает на эти направления сверхнизкие тарифы.

"Для полного спокойствия в это нестабильное время пассажиры отменить свой рейс за три часа до вылета без каких-либо сборов и получить 100 % стоимости проезда, немедленно возмещенных авиакомпанией", — сказал директор Wizz Air Abu Dhabi.

К слову, другие эмиратские перевозчики, в частности Emirates, продолжали выполнять рейсы в Россию даже после вторжения в Украину.

А венгерский лоукостер Wizz Air 27 февраля предупреждал о приостановке рейсов в Россию. В авиакомпании утверждали, что такое решение было принято "по эксплуатационным причинам".

Что известно о WizzAir

Это — венгерская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в Вечеше. Основана в 2003 году Йожефор Варади. Работает главным образом на рынке Центральной Европы.

Имеет ряд дочерних компаний. Среди них — Wizz Air Bulgaria, Wizz Air Ukraine, Wizz Air Serbia, Wizz Air UK и Wizz Air Abu Dhabi.

Размер флота по состоянию на июль 2021 года составил 123 воздушных судна.

Напомним, в конце марта 2022 года Wizz Air открыл продажу авиабилетов на рейсы из Москвы. Летом и осенью 2022 года авиакомпания обещала клиентам доступные рейсы из московского "Внуково" в Будапешт, Дебрецен и Абу-Даби.

Кроме того, начале марта компания Wizz Air объявила о выделении 100 тысяч билетов для беженцев из Украины. По данным лоукостера, украинские граждане смогут бесплатно совершить перелет на коротких рейсах из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.