Россияне массово получают загранпаспорта из-за войны в Украине, – СМИ

За шесть месяцев в РФ выдали рекордное за три года количество загранпаспортов. Как считает демограф Алексей Ракша, такой ажиотаж объясняется полномасштабным вторжением в Украину.

За первую половину 2022 года граждане Российской Федерации получили на 45% больше заграничных паспортов, чем за тот же период 2021-го. Об этом пишет российской агентство "РБК" со ссылкой на сведений о миграционной ситуации, опубликованных МВД РФ.

Так, если с января по июнь прошлого года жители страны-агрессора получили 1,7 млн паспортов, то в этом году за тот же период времени было оформлено почти 2,5 млн документов. Это стало максимум за последние три года.

Как уточняют журналисты, пик оформления документов пришелся на март – в этом месяце загранпаспорта оформили 553 тыс. человек. Это на 36% больше, чем в феврале.

В апреле и мае количество полученных документов снизилось, однако в начале лета показатели снова начали подниматься. Так, в июне россияне оформили еще 446 тыс. загранпаспортов.

Причина спроса на загранпаспорта – война в Украине

Российский демограф Алексей Ракша объясняет рост выдачи загранпаспортов в январе и феврале 2022 года отложенным спросом после периода коронавирусных ограничений.

Тем не менее, эксперт из страны-агрессора говорит, что такой ажиотаж в марте нельзя объяснить постковидным периодом, ведь к тому моменту многие страны уже закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России. Как считает Ракша, такой спрос на документы, позволяющие россиянам выехать в другие страны, можно связать с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Напомним, сегодня стало известно, что Эстония перестанет пускать к себе россиян. По словам главы МИД страны, санкции в отношении граждан России вступят в силу через неделю.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что сомневается в идее запрета на выдачу виз российским гражданам. По его словам, ответственность за вторжение в Украину несет лидер Кремля Владимир Путин.