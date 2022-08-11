Росіяни масово отримують закордонні паспорти через війну в Україні, – ЗМІ

За шість місяців в РФ видали рекордну за три роки кількість закордонних паспортів. Як вважає демограф Олексій Ракша, такий ажіотаж пояснюється повномасштабним вторгненням в Україну.

За першу половину 2022 року громадяни Російської Федерації отримали на 45% більше закордонних паспортів, ніж за період 2021-го. Про це пише російське агентство "РБК" з посиланням на відомості про міграційну ситуацію, опубліковані МВС РФ.

Так, якщо із січня по червень минулого року жителі країни-агресора отримали 1,7 млн паспортів, то цього року за той же період часу було оформлено майже 2,5 млн документів. Це стало максимумом за останні три роки.

Як уточнюють журналісти, пік оформлення документів припав на березень — цього місяця закордонні паспорти оформили 553 тис. осіб. Це на 36% більше, ніж у лютому.

У квітні та травні кількість отриманих документів знизилася, проте на початку літа показники знову почали підніматися. Так, у червні росіяни оформили ще 446 тис. закордонних паспортів.

Причина попиту на закордонні паспорти — війна в Україні

Російський демограф Олексій Ракша пояснює зростання видавання закордонних паспортів у січні та лютому 2022 року відкладеним попитом після періоду коронавірусних обмежень.

Проте експерт із країни-агресора каже, що такий ажіотаж у березні не можна пояснити постковідним періодом, адже на той момент багато країн уже закрили свій повітряний простір для літаків із Росії. Як вважає Ракша, такий попит на документи, які дають змогу росіянам виїхати в інші країни, можна пов'язати з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Естонія перестане пускати росіян до себе. За словами глави МЗС країни, санкції щодо громадян Росії набудуть чинності за тиждень.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, зі свого боку, заявив, що сумнівається в ідеї заборони на видавання віз російським громадянам. За його словами, відповідальність за вторгнення до України несе лідер Кремля Володимир Путін.