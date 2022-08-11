В РФ одновременно пропали два частных вертолета с туристами, – росСМИ

Вертолеты Robinson красноярской турфирмы летели из Норильска в Путоранский заповедник. В установленное время они не вышли на связь.

Два частных российских вертолета Robinson R44 с туристами на борту не вышли на связь в установленное время. Они направлялись в Путоранский заповедник в Красноярском крае. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Как уточняют журналисты, вертолеты, принадлежащие красноярской турфирме, вылетели из Норильска, но по пути в Путоранский заповедник исчезли. На их поиски отправился вертолет Ми-8.

Сначала стало известно лишь об одном воздушном транспортном средстве, однако позже агентство сообщило и об исчезновении второго вертолета. Один из них пропал в Таймырском районе, второй не вышел на связь у плато Путорана на севере Красноярского края.

По предварительной информации, на борту находились шесть человек — четыре пассажира и два пилота.

Напомним, на авиабазе "Саки" в оккупированном Крыму в результате взрывов, прогремевших во вторник, 9 августа, были уничтожены по меньшей мере семь российских боевых самолетов. Это может быть самой большой потерей военной авиации Москвы за один день со времен Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что компания Wizz Air возобновит полеты в Россию с 3 октября. В авиакомпании свое решение объяснили большим спросом со стороны пассажиров.