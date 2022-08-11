У РФ одночасно зникли два приватні вертольоти з туристами, — росЗМІ

Гелікоптери Robinson красноярської турфірми летіли з Норильська до Путоранського заповідника. У встановлений час вони не вийшли на зв'язок.

Два приватні російські вертольоти Robinson R44 з туристами на борту не вийшли на зв'язок у встановлений час. Вони прямували до Путоранського заповідника в Красноярському краї. Про це пише агентство "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби.

Як уточнюють журналісти, гелікоптери, що належать красноярській турфірмі, вилетіли з Норильська, але дорогою до Путоранського заповідника зникли. На їх пошуки вирушив гелікоптер Мі-8.

Спочатку стало відомо лише про один повітряний транспортний засіб, проте пізніше агентство повідомило і про зникнення другого вертольота. Один із них зник у Таймирському районі, другий не вийшов на зв'язок у плато Путорана на півночі Красноярського краю.

За попередньою інформацією, на борту перебували шестеро людей — чотири пасажири і два пілоти.

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Раніше стало відомо, що компанія Wizz Air відновить польоти до Росії з 3 жовтня. В авіакомпанії своє рішення пояснили великим попитом серед пасажирів.