Вековые льды на горном перевале в Швейцарии тают на глазах (фото)

Ледники Сцекс Руж и Цанфлерон известны еще со времен Римской империи. В 21 веке из-за аномально высокой температуры они просто исчезнут через несколько недель.

Горный перевал в Швейцарии в ближайшие недели полностью лишится вековых ледников Сцекс Руж и Цанфлерон. Из-за аномального тепла. Толстый слой льда, покрывавший горный перевал в Швейцарии как минимум еще во времена существования Римской империи скоро полностью растает. Об этом пишет британская The Guardian.

Ссылаясь на данные местного горнолыжного курорта Glacier 3000, обозреватели пишут, что после сухой зимы летняя жара, что обрушилась на Европу, стала катастрофической для альпийских ледников, которые тают ускоренными темпами. По мере того, как ледники Сцекс Руж и Цанфлерон отступают, голый камень хребта между ними начинает появляться, и до конца лета он полностью освободится ото льда.

"Через несколько недель перевал будет полностью под открытым небом", — говорят владельцы курорта.

В 2012 году толщина льда составляла около 15 метров, однако к концу сентября этого года земля под ним полностью обнажится. Как рассказал научный сотрудник Бернского университета гляциолог Мауро Фишер потеря толщины ледников в регионе в этом году будет в среднем в три раза больше, чем за последние 10 лет.

Хребет находится на высоте 2 800 метров и фактически обозначает границу между кантонами Во и Вале на западе Швейцарии.

[ + – ] Горный хребет на юго-западе Швейцарии

Он представлял интерес для множества туритсов, которые могли кататься на лыжах по вершине с одного ледника на другой. Однако теперь между ними возникла полоса скал, и остался лишь последний небольшой площади кусок льда.

[ + – ] вид со стороны горнолыжного курорта Glacier 3000

Напомним, 9 августа туристы, посетившие швейцарские Альпы, обнаружили неопознанные человеческие останки и разбившийся самолет. Двое французских альпинистов наткнулись на человеческий скелет, когда поднимались на ледник Чессен в южном кантоне Вале. Останки стали заметны после активного таяния ледников, которое наблюдается в последнее время.

Как сообщает Daily Mail июль 2022 был одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений в мире, в то время в Юго-Западной Европе это был самый жаркий месяц в истории. Эксперты отмечают, глобальное потепление приведет к новым экстремально высоким значениям температуры.