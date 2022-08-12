Вікові льоди на гірському перевалі в Швейцарії тануть на очах (фото)

Льодовики Сцекс Руж і Цанфлерон відомі ще з часів Римської імперії. У 21 столітті через аномально високу температуру вони просто зникнуть за кілька тижнів.

Гірський перевал у Швейцарії найближчими тижнями повністю втратить вікові льодовики Сцекс Руж і Цанфлерон. Через аномальне тепло. Товстий прошарок льоду, що покривав гірський перевал у Швейцарії як мінімум ще за часів існування Римської імперії незабаром повністю розтане. Про це пише британська The Guardian.

Посилаючись на дані місцевого гірськолижного курорту Glacier 3000, оглядачі пишуть, що після сухої зими літня спека, що обрушилася на Європу, стала катастрофічною для альпійських льодовиків, які тануть прискореними темпами. У міру того, як льодовики Сцекс Руж і Цанфлерон відступають, голий камінь хребта між ними починає з'являтися, і до кінця літа він повністю звільниться від льоду.

"Через кілька тижнів перевал буде повністю просто неба", — кажуть власники курорту.

У 2012 році товщина льоду становила приблизно 15 метрів, проте до кінця вересня цього року земля під ним повністю оголиться. Як розповів науковий співробітник Бернського університету гляціолог Мауро Фішер, втрата товщини льодовиків у регіоні цього року буде переважно втричі більша, ніж за останні 10 років.

Хребет знаходиться на висоті 2 800 метрів і фактично позначає кордон між кантонами Во та Вале на заході Швейцарії.

[ + – ] Гірський хребет на південному заході Швейцарії

Він являв інтерес для багатьох туристів, які могли кататися на лижах по вершині з одного льодовика на інший. Однак тепер між ними виникла смуга скель, і залишився лише останній невеликий майдан шматок льоду.

[ + – ] Вид з боку гірськолижного курорту Glacier 3000

Нагадаємо, 9 серпня туристи, які відвідали швейцарські Альпи, виявили непізнані людські рештки та літак, що розбився. Двоє французьких альпіністів натрапили на людський скелет, коли піднімалися на льодовик Чессен у південному кантоні Вале. Рештки стали помітними після активного танення льодовиків, яке спостерігається останнім часом.

Як повідомляє Daily Mail, липень 2022 був одним із трьох найспекотніших за всю історію спостережень у світі, на той час у Південно-Західній Європі це був найспекотніший місяць в історії. Експерти зазначають, що глобальне потепління призведе до нових екстремально високих значень температури.