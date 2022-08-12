Вступились за террористов: россияне требуют от США вернуть деньги талибам

Российские дипломаты заявляют, что Вашингтон должен разморозить международные резервы Афганистана.

Посольство РФ в США выступило в защиту движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане. Россияне опубликовали заявление, в котором выразили поддержку обращения к американским властям с призывом разморозить все международные резервы центрального банка Афганистана. Распространенное Центром экономических и политических исследований письмо подписали десятки экономистов из разных стран.

"Мы полностью поддерживаем это обращение, — заявили в посольстве. — Считаем неприемлемой ситуацию, в которой американские власти незаконно удерживают финансовые ресурсы афганского народа. При этом считаем циничными их попытки торговаться с Кабулом об условиях выделения ему половины суммы".

Российские дипломаты не упомянули в своем заявлении о том, что фактическим распорядителем этих средств в случае их разблокировки станет движение "Талибан", признанное террористическим во многих странах, в том числе и в РФ. При этом россияне подчеркивают, что действия Вашингтона усугубляют страдания невинных афганцев, переживающих беспрецедентный социально-экономический кризис и провоцируют крупнейшую гуманитарную катастрофу в этой стране.

[ + – ] Глава МИД России Сергей Лавров принимает делегацию "Талибана" в Москве

Отметим, что в последнее время Кремль все чаще демонстрирует "Талибану" свою поддержку. Хотя движение не вывели из списка террористических государств, его теперь называют "афганским правительством". Кремлевским СМИ при его упоминании приказали изменить традиционную для российских медиа сноску. Раньше они писали "движение признано террористическим и запрещено в России". Теперь текст сноски звучит так: "движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность".

В июне делегация "Талибана" посетила "Петербургский международный экономический форум", где также присутствовали представители так называемых "ЛДНР".

Спустя месяц представитель Кремля сообщил, что Россия намерена расширять сотрудничество с "Талибаном", и наладить поставки в Афганистан нефтепродуктов и зерна.