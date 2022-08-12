Заступилися за терористів: росіяни вимагають від США повернути гроші талібам

Російські дипломати заявляють, що Вашингтон має розморозити міжнародні резерви Афганістану.

Посольство РФ у США виступило на захист руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані. Росіяни опублікували заяву, в якій висловили підтримку звернення до американської влади із закликом розморозити усі міжнародні резерви центрального банку Афганістану. Поширений Центром економічних і політичних досліджень лист підписали десятки економістів із різних країн.

"Ми повністю підтримуємо це звернення, — заявили в посольстві. — Вважаємо неприйнятною ситуацію, в якій американська влада незаконно утримує фінансові ресурси афганського народу. При цьому вважаємо цинічними їхні спроби торгуватися з Кабулом щодо умов виділення йому половини суми".

Російські дипломати не згадали у своїй заяві про те, що фактичним розпорядником цих коштів у разі їхнього розблокування стане рух "Талібан", визнаний терористичним у багатьох країнах, зокрема і в РФ. При цьому росіяни наголошують, що дії Вашингтона посилюють страждання безневинних афганців, які переживають безпрецедентну соціально-економічну кризу та провокують найбільшу гуманітарну катастрофу в цій країні.

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Зазначимо, що останнім часом Кремль дедалі частіше демонструє "Талібану" свою підтримку. Хоча рух не вивели зі списку терористичних держав, його тепер називають "афганським урядом". Кремлівським ЗМІ за його згадування наказали змінити традиційну для російських медіа виноску. Раніше вони писали "рух визнаний терористичним і заборонений у Росії". Тепер текст виноски звучить так: "Рух "Талібан" знаходиться під санкціями ООН за терористичну діяльність".

У червні делегація "Талібану" відвідала "Петербурзький міжнародний економічний форум", де також були присутні представники так званих "ЛДНР".

Через місяць представник Кремля повідомив, що Росія має намір розширювати співпрацю з "Талібаном" і налагодити поставки до Афганістану нафтопродуктів і зерна.