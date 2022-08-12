Си Цзиньпин планирует встретиться с Джо Байденом в ноябре, – СМИ

По информации журналистов, лидер Китая намерен направиться осенью в Юго-Восточную Азию. Это станет его первой заграничной поездкой почти за три года.

Китайские официальные лица планируют визит председателя КНР Си Цзиньпина в Юго-Восточную Азию, в рамках которого может встретиться с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Как уточняется, такая встреча, вероятно, пройти в ноябре.

Этой осенью в Китае пройдет 20-ый съезд Коммунистической партии Китая, в ходе которого будет решаться вопрос о продлении полномочий Си Цзиньпина. Однако подготовка к поездке означает, что китайский лидер уверен в своей победе, пишут журналисты.

Предполагается, что сначала он подведет итоги партийного съезда, а затем примет участие в саммите лидеров стран "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

После этого Си Цзиньпин отправится в столицу Таиланда Бангкок для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Именно в кулуарах одного из саммитов и должна пройти встреча китайского лидера и президента США.

Официальный представитель Белого дома сообщил журналистам, что два лидера действительно обсудили возможную личную встречу во время недавнего телефонного разговора. В частности, договорились, что их команды свяжутся для выяснения деталей. Однако американский чиновник отказался сообщить подробности о времени или месте.

Вопрос об очной встрече глав двух стран обсуждается на фоне недавнего обострения ситуации вокруг Тайваня и визита туда спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Визит американского политика в островное государство вызвало резкую критику Пекина, который считает Тайвань своей территорией. После этого китайская армия стянула к острову дополнительные силы и провели там серию учений.

Напомним, Китай заявил о неизбежности воссоединения с Тайванем. Пекин не исключает вариант силового захвата острова. США и еще 181 страна установили дипломатические отношения с КНР на основе "принципа единого Китая", подчеркивают китайские коммунисты.

Ранее министр иностранных дел Тайваня заявил, что Китай использовал военные учения, чтобы подготовиться к вторжению.