"Великое омоложение нации": Китай заявил о неизбежности воссоединения с Тайванем

Пекин не исключает вариант силового захвата острова. США и еще 181 страна установили дипломатические отношения с КНР на основе "принципа единого Китая", подчеркивают китайские коммунисты.

Пекин подготовил бюллетень под названием "Тайваньский вопрос и объединение Китая в новую эпоху", в котором изложил позицию по будущему Тайваня. Текст документа опубликовало китайское государственное агентство Xinhua.

Бюллетень отражает позицию чиновников о будущем острова в условиях глобального обострения конфликтов, в нем содержатся тезисы о неизбежности полного воссоединения Тайваня с Китаем.

"Компартия неуклонно выступает за полное воссоединение родины, этот процесс не остановить. Это одно из главных требований для "великого омоложения китайской нации", – заявили в Пекине.

Авторы доклада представляют воссоединение КНР и Тайваня как неизбежную историческую закономерность, основанную на идеях революционеров Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Принцип одного Китая – Пекин не исключает путь войны

"Принцип одного Китая – это общее согласие международного сообщества и правильный смысл соблюдения основных норм международных отношений. Сейчас 181 страна, в том числе США, установили дипломатические отношения на основе принципа единого Китая", – сказано в книге.

Пекин не исключает путь военной агрессии и силового захвата острова, если другого выбора не останется. Внешние силы, препятствующие полному воссоединению Китая, потерпят неудачу, предупредили власти.

В бюллетене говорится о возможности внедрения новой социальной системы в Тайване после вхождения в состав Китая.

Напомним, что Китай проводил масштабные военные учения вокруг Тайваня после визита на полуостров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Власти острова опасались попытки силового захвата.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву считает, что Пекин использует военные учения для подготовки к вторжению.

Тайваньские чиновники ранее говорили, что китайские военные учения нарушают устав ООН из-за вторжения в территориальные воды Тайваня.